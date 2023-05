Barbie, la Dream House è realmente un sogno nelle nuove immagini dal set

News Cinema

In attesa dell'arrivo del film al cinema, Barbie regala un'altra preziosa anteprima mostrando qualche dettaglio in più della Dream House della protagonista, rigorosamente rosa.

La casa di Barbie è davvero da sogno, come mostrato in anteprima da Architectural Digest. Greta Gerwig presto tornerà sul grande schermo per raccontare la storia della bambola Mattel interpretata da Margot Robbie, che d’improvviso si ritrova ad affrontare una crisi d’identità. Barbie Land non può più accettare il suo moto di ribellione e così scappa, finendo nel mondo reale in compagnia del Ken interpretato da Ryan Gosling. Il cast di Barbie è ricchissimo di star e, nell’attesa di scoprire di più, Architectural Digest ha mostrato in esclusiva ulteriori scatti della Dream House di Barbie, rigorosamente rosa.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, la Dream House è realmente un sogno: le immagini total pink

Grazie agli svariati trailer pubblicati finora, abbiamo potuto sbirciare nella casa di Barbie ma non con attenzione. Per ovviare al problema, Architectural Digest ha condiviso in esclusiva gli scatti della Dream House rosa della bambola Mattel interpretata da Margot Robbie. Allestita presso i set della Warner Bros. Studios di Londra, la Dream House ricrea lo style di una perfetta casa delle bambole, con un giardino con piscina munita persino di scivolo rosa shocking, camera da letto e soggiorno con vista panoramica, un guardaroba glam e letto a forma di cuore. Oltre ai colori sgargianti, la Dream House replica esattamente come sarebbe la casa di Barbie in formato giocattolo, rendendola quindi squisitamente realistica agli occhi degli appassionati. Nella didascalia condivisa da Architectural Digest si legge:

Barbie Dream House non è un posto per timidi. ‘Non ci sono né muri né porte’, dice Greta Gerwig via e-email. ‘Le case dei sogni presumono che tu non abbia mai nulla che vorresti fosse privato: non c'è posto dove nascondersi’.

Non a caso, Barbie Land è ben evidente anche nel trailer del film, quando la bambola di Margot Robbie osserva dall’alto la cittadina colorata. Greta Gerwig ha cercato di inglobare quanti più riferimenti possibili: Barbie infatti si ritroverà anche a guidare alcuni mezzi di trasporto come la sua immancabile decappottabile rosa, camper e barche. E non mancheranno neppure gli abiti di scena, ispirati a look che la bambola ha realmente indossato in casa Mattel. A realizzare la scenografia del film Sarah Greenwood e Katie Spencer.