Barbie, l'urlo di Ryan Gosling alias Ken diverte la rete

Un video delle riprese di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling diverte i social, perché l'attore emette un urlo davvero memorabile...

Lo spirito goliardico col quale Margot Robbie e Ryan Gosling stanno affrontando Barbie, diretto da Greta Gerwig e basato sulla linea di giocattoli Mattel, è degno di rispetto: su Twitter è stato condiviso un video delle riprese dal set e, se pensate che gli abiti fosforescenti dei due fossero il massimo dell'eccentricità a cui avevate assistito finora... dovete ricredervi. L'urlo di Ryan Gosling lascia il segno! Leggi anche Margot Robbie e Ryan Gosling, Barbie e Ken, si danno al pattinaggio

Ryan Gosling urla nelle riprese di Barbie, sconvolto dalla violenza

Nella ripresa non ufficiale sul set del Barbie di Greta Gerwig, vediamo a distanza una scena che tiene impegnati Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken). Da quel che si capisce, un uomo si avvicina e allunga le mani sulle parti basse di Barbie, la quale reagisce in modo drastico, mettendo al tappeto il reo. L'escalation di cafonaggine e violenza turba profondamente lo sventurato Ken, che tramite la potente ugola di Gosling emette un urlo terrorizzato, al punto da far preoccupare la stessa Barbie, a quel che sembra. Il popolo di Twitter si è subito messo in moto per verificare se quell'urlo possa essere mai emesso dal compassato Gosling e sì, confrontando i vocalizzi di Ryan in The Nice Guys con l'acuto di Barbie, la risposta è affermativa!

Ricordiamo che Barbie rivisterà il mito in chiave parodistica / satirica, raccontando di una Barbie stanca del mondo al quale deve aderire, che non tollera alcun minimo sgarro all'immagine di perfezione che lei deve incarnare.