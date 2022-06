Margot Robbie e Ryan Gosling, Barbie e Ken, si danno al pattinaggio

News Cinema

Direttamente da Venice Beach, Barbie alias Margot Robbie e Ken alias Ryan Gosling, si divertono a pattinare... e ad abbagliarci con tinte alquanto... sgargianti. Ecco le nuove foto dal set del film di Greta Gerwig.

Se in questi giorni passaste da Venice Beach in California, potreste imbattervi in Barbie e Ken dal vero, cioè Margot Robbie e Ryan Gosling, immortalati sul set del Barbie di Greta Gerwig, in uscita nel luglio 2023, intenti a pattinare in abiti fosforescenti. Le foto dei due nei panni dei mitici giocattoli Mattel, o in quella che appare come una rivisitazione / parodia satirica degli stessi, continuano a suscitare molto interesse in rete: forse perché Margot e Ryan risultano abbastanza autoironici da accedendere la nostra curiosità...





Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling pattinano nel film di Greta Gerwig

In effetti Barbie, nella mani della regista e sceneggiatrice Greta Gerwig (altrove attrice), sarà una satira della perfezione fisica e sociale suggerita dalla celebre linea di giocattoli: nella storia pare infatti che la bambola protagonista realizzerà che Barbieland le va stretta, per il modo ossessivo in cui tutti richiedono da lei una totale perfezione. Cercherà fortuna e un senso alla sua vita nel mondo reale, portando Margot Robbie a interagire con un cast che comprende, oltre Ryan Gosling nei panni di Ken, anche America Ferrera, Emma Mackey e Will Ferrell. Letta così, la trama sembra una rivisitazione di Come d'incanto con Amy Adams! Leggi anche Barbie: nel film ci saranno più Barbie e più Ken e non tutti avranno la pelle bianca