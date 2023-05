Barbie - Greta Gerwig rivela le sue principali fonti d'ispirazione

News Cinema

Durante un'intervista per Vogue, Greta Gerwig ha rivelato di essersi ispirata ad alcuni musical cult per ricreare l'estetica illusoria del mondo di Barbie. Il film - con Margot Robbie e Ryan Gosling - sarà al cinema dal 20 luglio.

Barbie sarà al cinema - in Italia - dal 20 luglio, mentre negli Stati Uniti dal giorno seguente. Diretto da Greta Gerwig, il progetto - fra i più attesi dell'attuale stagione cinematografica - ha tratto ispirazione non solo dal mondo della celebre bambola - ricreato nei minimi dettagli - ma anche da alcuni cult del cinema mondiale, fra cui alcuni musical della Hollywood "classica". A rivelare le principali fonti d'ispirazione del lungometraggio è stata la stessa regista, durante un'intervista per Vogue.

Barbie - Greta Gerwig si è ispirata ad alcuni musical della Hollywood "classica"

Vogue ha dedicato un intero servizio all'arrivo nelle sale di Barbie, coloratissimo progetto di Greta Gerwig. Uno dei punti di forza del film - come si evince dal full trailer rilasciato nei giorni scorsi - è proprio la ricostruzione di un mondo utopico e perfetto, assolutamente finto ma, allo stesso tempo, reale nella sua artificialità. Come rivelato dalla regista, questa idea di messa in scena è ispirata ai classici musical di Hollywood e di matrice europea, fra cui Les Parapluies de Cherbourg, con Catherine Deneuve, e Scarpette rosse:

Hanno una tale quantità di quella che siamo arrivati a definire "autentica artificialità". Hai un cielo stellato dipinto sul soffitto del teatro di posa. Ovviamente si tratta di un'illusione, ma allo stesso tempo è davvero lì. La tangibilità dell'artificio è un concetto a cui abbiamo sempre fatto ritorno.

Gerwig ha poi spiegato di aver organizzato - ogni domenica mattina durante il periodo di riprese - alcune proiezioni di lungometraggi che sarebbero serviti come punto di riferimento per la realizzazione di Barbie, aperte a tutti i membri del cast e della troupe. Il direttore della fotografia, Rodrigo Pietro, ha poi creato un'intera palette di colori dedicata proprio alla celebre bambola, tenendo sempre a mente i musical suggeriti dalla regista, soprattutto quelli della Hollywood in technicolor. Un processo lungo e meticoloso, dunque, quello alla base del film, che ha portato alla creazione di un'estetica già diventata iconica. A dar vita a questo colorato affresco, troviamo un cast all star guidato da Margot Robbie e Ryan Gosling - Kate McKinnon, Issa Rae, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gawa, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Dua Lipa, John Cena, Will Ferrell, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Michael Cera ed Emerald Fennell. La trama ruoterà però intorno alla Barbie impersonata da Margot Robbie, alle prese con una crisi esistenziale che la porterà ad esplorare il mondo reale, fuori dai confini di Barbie Land. Appuntamento dunque al 20 luglio, per immergerci nelle atmosfere pop ricreate da Greta Gerwig.