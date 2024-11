Balle Spaziali 2, Josh Gad conferma che il copione è finito e sta per diventare realtà, Mel Brooks benedice

News Cinema

Josh Gad è tornato sul sequel di Balle Spaziali, confermando che non solo il progetto va avanti, ma anche che una prima stesura della sceneggiatura è stata completata, con la supervisione e l'approvazione di Mel Brooks. La profezia del Grande Yogurt sta per avverarsi?

Anche se da diversi mesi per gli addetti ai lavori Balle Spaziali 2 è una realtà almeno in preproduzione, con interprete e regista definiti agli Amazon MGM Studios, e con Mel Brooks in qualità di producer / supervisore, permane un certo scetticismo sull'avviarsi effettivo del progetto. Josh Gad, l'interprete di cui sopra, non ci sta e a Forbes giura che non solo è tutto vero, ma che manca pochissimo a partire. E assolutamente Mel è della partita, certo nei limiti di quello che può fare a 98 anni! Leggi anche Balle spaziali 2 avviato, Mel Brooks farà da produttore, Josh Gad protagonista

Josh Gad conferma Balle Spaziali 2, la sceneggiatura è terminata

Balle Spaziali (1987) di Mel Brooks, interpretato da Bill Pullman, Rick Moranis, John Candy e Brooks stesso, tra gli altri, è considerato giustamente un cult della comicità: Star Wars, certo, ma anche Star Trek e altri spunti venivano a galla nelle situazioni parodistiche assurde e superdemenziali che il maestro regista di Frankenstein Jr. aveva cucinato. Un sequel ufficiale in realtà non c'è mai stato, perché quello che in Italia è noto come Balle Spaziali 2 - La vendetta (1990) di David Odell con Randy Quaid non ha in realtà alcun legame con l'altro film: fu solo una "furbata" della nostra distribuzione, per vendere una commedia che in originale s'intitolava semplicemente "Martians Go Home". Gli Amazon MGM Studios però qualche mese fa, stando a uno scoop di Deadline, avevano davvero avviato il vero Balle Spaziali 2, con Josh Gad come interprete (non sappiamo in quale ruolo), un regista (Josh Greenbaum) e Mel Brooks come supervisore e co-producer. Manca però ancora l'annuncio ufficiale, perciò Gad vuole rassicurare i fan:

Senza che la MGM mi sbatta in galera e butti via la chiave, posso dirvi che la prima stesura del copione è finita. Chiunque l'abbia letta è rimasto a bocca aperta. Lavorare su questo film al fianco di Mel Brooks è stato uno dei punti più alti della mia carriera. Lui è stato di incredibile sostegno, coinvolto, gasato da questa cosa, perché è quella che inaspettatamente è partita. È un sogno poter finalmente rendere realtà la profezia di Yogurt nel primo film ["Mi domando: ci rivedremo?" "Chi può saperlo? A Dio piacendo ci reincontreremo in Balle Spaziali 2: Alla ricerca di altri soldi", ndr]. In questo momento non posso dirvi niente, se non come sta procedendo, ma posso dirvi che ogni ora di ogni giorno in questo periodo viene spesa per portare questo progetto sempre più vicino alla realtà. E penso che siamo in dirittura d'arrivo.