Balle spaziali 2 avviato, Mel Brooks farà da produttore, Josh Gad protagonista

Balle spaziali 2 sarebbe in preparazione, con Mel Brooks a fungere da coproduttore, per gli Amazon MGM Studios: la notizia è stata data da Jeff Sneider di InSneider, confermata da Deadline. A quanto pare il progetto ruota intorno a Josh Gad, che lo interpreterà e coprodurrà, diretto da Josh Greenbaum. Lo stesso Brooks una decina d'anni or sono fantasticò su un sequel ufficiale della sua parodia, per prendere in giro la nuova ondata di Star Wars con la Disney. Conferme ufficiali del progetto sono ancora tuttavia assenti. Leggi anche Mel Brooks celebra l'indimenticabile Gene Wilder: "Mi manca, quando è morto ero inconsolabile" Balle spaziali: Il trailer ufficiale il lingua originale

Balle spaziali 2 con Josh Gad riprende in mano il mito

Non sarà Frankenstein Jr., ma Balle spaziali (Spaceballs) del 1987 rimane una della parodie più amate di Mel Brooks, che vi interpretava il perfido dittatore stellare Skroob, superiore del temibile Casco Nero (Rick Moranis), col quale seminava terrore nella galassia: a osteggiarlo c'era il prode Stella Solitaria (Bill Pullman), col fedele umanoide Rutto (John Candy), accompagnati dalla ribelle principessa Vespa (Daphne Zuniga). Sfrenata presa in giro di Star Wars ma non solo, rimane una mitragliata di gag assai apprezzabile, anche grazie a un cast perfetto. Sono entrate nel mito alcune scene indimenticabili e surreali, come Casco Nero e il fidato "Colonnello Nunziatella" (George Wyner) che per localizzare Stella Solitaria guardano il VHS dello stesso film, in tempo reale. Brooks, che diresse, coprodusse e appunto cointerpretò il film (anche nei panni del Grande Yogurt, che vedete sopra) fungerebbe da coproducer per questo Balle spaziali 2, il primo vero sequel: fate attenzione, perché quello che in italiano fu distribuito furbescamente come Balle spaziali 2 - La vendetta (1989) non aveva in realtà nulla a che fare col film precedente (e infatti in originale s'intitolava "Martians Go Home").

Josh Gad, più famoso come voce originale di Olaf nei Frozen e ultimamente nelle serie Avenue 5 e Wolf Like Me, dovrebbe coprodurre e interpretare questo sequel, su sceneggiatura di Benji Samit & Dan Hernandez (Detective Pikachu, Tartarughe Ninja: Caos Mutante). La regia sarebbe invece affidata a Josh Greenbaum. Di recente Brooks, sfidando i suoi 97 anni, ha coprodotto la serie La pazza storia del mondo Parte II per Hulu (Disney+), oltre a fungere da voce fuori campo nella versione originale. In uno degli episodi è comparso proprio Gad, nei panni di Shakespeare.