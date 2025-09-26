Balle Spaziali 2, alla prima lettura del copione c'è il Colonnello Nunziatella, per fortuna
È stata condivisa su sui social la foto del cast di Balle Spaziali 2 durante la prima lettura del copione. La foto è intitolata "Spaceballs: The Table Read", parodiando l'analoga foto che la Disney diffuse del cast di Star Wars: Il risveglio della Forza. Si vedono Rick Moranis e Bill Pullman. C'è anche Mel Brooks.
Balle Spaziali non era solo una parodia di Star Wars, ma era soprattutto una parodia di Star Wars, quindi non stupisce che gli Amazon MGM Studios, per dimostrarci ancora che stanno sul pezzo, abbiano postato su X una foto della prima lettura del copione di Balle Spaziali 2. Naturalmente ha un titolo esplicativo, per prendere in giro la ritualità solenne di Guerre stellari: "Spaceballs: The Table Read", appunto. Ci sono Rick Moranis, Bill Pullman, Mel Brooks in remoto e il resto del cast, new entry comprese. Potete ingrandirla e scrutarla qui in basso.
Spaceballs The Table Read pic.twitter.com/tn0NQaRb5g— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 25, 2025
Balle Spaziali 2, anche la foto del cast prende in giro Star Wars
Sembra incredibile che dopo anni e anni di voci stia prendendo forma Balle Spaziali 2 (quello vero, non quello tarocco della distribuzione italiana, che nulla aveva a che vedere col primo Balle Spaziali). La foto della prima lettura del copione con tutto il cast ci conferma l'impresa: un redivivo e normalmente elusivo Rick Moranis è lì in fondo, seduto accanto al regista Josh Greenbaum, e vicino a quest'ultimo c'è un invecchiato ma riconoscibilissimo Bill Pullman, alias Stella Solitaria. Il mitico Mel Brooks, che aveva diretto, prodotto, cosceneggiato e cointerpretato l'originale, è presente in remoto (ha 99 anni, letteralmente!), ma ha promesso che tornerà nei panni di Yogurt e del Presidente Scrocco. Ci saranno anche Daphne Zuniga, alias Vespa, e - cosa importantissima per noi perché lo amiamo profondamente - George Wyner (sulla destra), cioè l'imprescindibile Colonnello Nunziatella. Nel nuovo cast ci sono invece Josh Gad (vero promotore del progetto), Keke Palmer e Lewis Pullman (figlio di Bill, visto di recente in Thunderbolts*).
L'uscita di Balle Spaziali 2 è prevista per il 2027, a quarant'anni (!) esatti dall'uscita del primo capitolo.
Per apprezzare la parodia, qui in basso ripostiamo la foto della prima lettura del copione di Star Wars Episodio VII - Il risveglio della Forza.