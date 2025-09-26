Balle Spaziali 2, alla prima lettura del copione c'è il Colonnello Nunziatella, per fortuna

News Cinema

È stata condivisa su sui social la foto del cast di Balle Spaziali 2 durante la prima lettura del copione. La foto è intitolata "Spaceballs: The Table Read", parodiando l'analoga foto che la Disney diffuse del cast di Star Wars: Il risveglio della Forza. Si vedono Rick Moranis e Bill Pullman. C'è anche Mel Brooks.

Balle Spaziali non era solo una parodia di Star Wars, ma era soprattutto una parodia di Star Wars, quindi non stupisce che gli Amazon MGM Studios, per dimostrarci ancora che stanno sul pezzo, abbiano postato su X una foto della prima lettura del copione di Balle Spaziali 2. Naturalmente ha un titolo esplicativo, per prendere in giro la ritualità solenne di Guerre stellari: "Spaceballs: The Table Read", appunto. Ci sono Rick Moranis, Bill Pullman, Mel Brooks in remoto e il resto del cast, new entry comprese. Potete ingrandirla e scrutarla qui in basso.





Spaceballs The Table Read pic.twitter.com/tn0NQaRb5g — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 25, 2025

