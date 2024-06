Bad Boys 5 dopo Bad Boys Ride or Die? Will Smith ha le sue condizioni

News Cinema

Will Smith e Martin Lawrence, ancora protagonisti in Bad Boys Ride or Die, al cinema dal 13 giugno, con Entertainment Weekly non escludono di continuare la saga trentennale. Però ci sono alcuni paletti, che Smith spiega.

Bad Boys Ride or Die arriva nei nostri cinema il 13 giugno, mentre negli USA è già partito piuttosto bene al boxoffice, tanto che inevitabilmente Entertainment Weekly ha deciso di chiedere ai suoi interpreti Will Smith e Martin Lawrence, oltre che allo storico producer Jerry Bruckheimer, quali siano le possibilità di un quinto capitolo. Molte, però dipende dal pubblico così come pure da altri fattori, che Smith spiega. Leggi anche Bad Boys: Ride or Die, Will Smith sorprende i fan al cinema

Bad Boys 5 possibile? Certo, ma con alcuni inevitabili paletti

Con Bad Boys: Ride or Die nei cinema, un Bad Boys 4 che forse nemmeno i suoi protagonisti Will Smith e Martin Lawrence avrebbero immaginato a saga iniziata, trent'anni fa, ci si domanda quali siano le possibilità di un Bad Boys 5. Sono alte, secondo Smith, che però ci tiene a precisare: "Beh, in quel caso gli attori più giovani dovranno fare più sequenze d'azione! Comunque parliamo di un mondo e di personaggi che sono una gioia assoluta. Se sei al cinema con Mike e Marcus, sei a casa. Finché ci sarà una ragione... non ho mai voluto essere uno di quelli che fa sequel solo perché la gente ci va. Li faccio perché c'è qualcosa da dire e i personaggi si stanno evolvendo, in un modo interessante da guardare, magari di conforto. Può succedere qualcosa a questi personaggi che spinga la gente ad andare al cinema? Nel caso di quest'ultimo film, la risposta è sì". Gli fa eco Lawrence: "Ci divertiamo sempre un sacco a fare questi film, finché dai ai fan quello che vogliono e c'è domanda, continueremo a dar loro quello che vogliono."

Ma cosa ne pensa il veterano di Hollywood Jerry Bruckheimer, il producer specialista in azione, saghe e ritorni, tra Top Gun Maverick e l'imminente Un piedipiatti a Beverky Hills - Axel F tra poco su Netflix?

Beh, io non lo so quello che vuole il pubblico, faccio solo quello che piace a me. Cerco di fare i film che voglio andare a vedere. L'abbiamo fatto diverse volte, con Bad Boys, Top Gun e Beverly Hills Cop, in parte si tratta di nostalgia, in parte di dare qualcosa di fresco e nuovo, è sempre così. Amano questi personaggi, adorano Will e Martin, le loro avventure e quello che affrontano nella vita. Cosa vuole il pubblico... le stesse sensazioni, ma qualcosa di diverso. Penso che siamo stati fortunati ad aver dato al pubblico esattamente quello.