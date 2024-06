Bad Boys: Ride or Die, Will Smith sorprende i fan al cinema

News Cinema

Will Smith, seguendo un suo rituale, si è infiltrato in una proiezione normale di Bad Boys 4, rivelandosi poi al resto del pubblico, mentre usciva come tutti: "Era buono il film, eh?"

Bad Boys: Ride or Die sarà nei nostri cinema dal 13 giugno, ma negli USA è già uscito, così una sala della catena Cinemark ha avuto una curiosa sorpresa: Will Smith, coprotagonista del film come sempre con Martin Lawrence, si è infiltrato in un cinema qualunque e ha guardato il film col pubblico vero, munito di mascherina strategica. All'uscita, mescolato tra il pubblico, se l'è tolta e ha cominciato a commentare tranquillamente, suscitando il prevedibile entusiasmo di chi l'ha riconosciuto. L'avventura è stata condivisa su Instagram...





