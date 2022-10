News Cinema

Backstage: la nostra intervista al regista Cosimo Alemà e agli attori, che saranno famosi come Alex di Flashdance

di Carola Proto 13 ottobre 2022 5

Backstage - Dietro le quinte è il nuovo film di Cosimo Alemà e, come i dance movie di una volta, racconta i sacrifici di un gruppo di performer in lizza per partecipare a uno spettacolo. Il film arriva oggi in esclusiva su Prime Video. Abbiamo incontrato il regista e alcuni dei protagonisti.