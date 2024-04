Back to Black e Civil War in cima al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Due uscite occupano rispettivamente il primo e il secondo posto del botteghino italiano del fine settimana, Back to Black e Civil War. Chi sono gli inseguitori?

Due nuove uscite si sono divise medaglia d'oro e d'argento al boxoffice italiano del weekend. In vetta con 790.000 euro (fonte Cinetel) troviamo il biopic musicale Back to Black di Sam Taylor-Johnson, dove Marisa Abela incarna la compianta Amy Winehouse (1983-2011): il titolo è lo stesso del suo secondo e più famoso omonimo albo del 2006, vincitore di cinque Grammy. Jack O'Connell vi interpreta Blake Fielder-Civil, discusso marito della cantante per due anni. Il film per ora ha incassato nel mondo solo 7.470.000 dollari (fonte Boxofficemojo), perché negli Usa uscirà a metà maggio.

Al suo esordio quindi Civil War di Alex Garland, interpretato da Kirsten Dunst, deve accontentarsi di un secondo posto da 647.500 euro: prevedibilmente qui in Italia non ha fatto scalpore e non ha attirato l'attenzione come negli Usa, dove risulta primo per il secondo weekend di seguito, avendo raggiunto quasi i 45 milioni di dollari (nel mondo però staziona sui 49). Rimane un viaggio potente e disturbante, dove si segue il pericoloso viaggio di un gruppo di reporter e fotoreporter attraverso un Nord America sconquassato da una nuova e moderna Guerra Civile. È però il film più costoso mai prodotto dall'A24, con un budget sui 50 milioni (fonte Deadline): per andare in pari deve perciò raccoglierne circa 100 ovunque.

Scende dalla prima alla terza posizione Ghostbusters: Minaccia Glaciale di Gil Kenan, movimentato film per famiglie che unisce vecchi e nuovi Acchiappafantasmi in quel di New York, lì dove tutto cominciò: a questo giro raccoglie altri 633.000 euro, per un totale nostrano di 1.700.000. Esito debole per un marchio così amato, riecheggiato da un totale mondiale di appena 176.114.300 dollari, davvero pochi per l'investimento di 100 milioni (fonte Variety). La rimpatriata terminerà qui?