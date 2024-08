Ayo Edebiri e Mary-Louise Parker nel trailer di Omni Loop

News Cinema

La stella di The Bear e la protagonista di Weed recitano assieme in questo film di fantascienza che parla di fisica quantistica e di viaggi nel tempo.

Nel giorno in cui debutta in streaming su Disney+ la terza stagione della serie The Bear, arriva anche il trailer di un film che vede protagonista (assieme a Mary-Louise Parker) la Ayo Edebiri che nella serie interpreta Sydney. Il film si intitola Omni Loop e appartiene a quel filone di cinema fantascientifico che si aggancia alle teorie della fisica quantistica, raccontando di questioni legate al tempo.

Il film vede infatti la Parker (già protagonista di film come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno e della commedia d'azione Red, nonché della premiata serie Weeds) nei panni di una scenziata che si ritrova bloccata in un loop temporale, con un buco nero che le si sta sviluppando nel petto, e con una sola settimana di vita davanti a lei. Per salvarsi la vita, e scoprire i misteri quantici legati al viaggio nel tempo, dovrà fare squadra con una brillante studentessa interpretata invece da Edebiri.

Presentato qualche mese fa al SXSW di Austin, Omni Loop è stato scritto e diretto da un giovane autore brasiliano di nome Bernardo Britto, qui al suo secondo lungometraggio.

Ecco di seguito il trailer ufficiale e il poster di Omni Loop: