Weeds torna in tv con Mary-Louise Parker!

La nuova serie sarà ambientata 10 anni dopo il finale dell'originale.

Visto l'argomento, giuriamo che non si tratta di un'allucinazione: Weeds, la dark comedy del 2005 con la vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker nei panni di una madre che, dopo la morte improvvisa del marito, si ritrova a spacciare marijuana per mantenere la famiglia, potrebbe tornare in tv con un nuovo ciclo di episodi. Secondo Variety, il revival è in sviluppo a Starz (la serie originale andò in onda per ben otto stagioni su Showtime) e sta coinvolgendo Parker come produttrice esecutiva e, ovviamente, come protagonista.

Jenji Kohan, l'ideatrice di Weeds, nonché di Orange Is the New Black, non ha per ora alcun ruolo nel progetto, mentre la sceneggiatura è nelle mani di Victoria Morrow, nota per aver scritto circa una dozzina di episodi della serie originale. Stando alle pochissime informazioni al momento disponibili, la storia sarà ambientata dieci anni dopo il finale di quest'ultima.

"Pur essendo entusiasti delle nostre nuove serie, vogliamo ricordare a tutti che 'il vecchio è anche nuovo'" ha dichiarato Jon Feltheimer, l'amministratore delegato di Lionsgate, lo studio di produzione dietro la serie. "Siamo felicissimi di essere nuovamente in affari con l'attrice e produttrice Mary-Louise Parker su quella che al momento chiamiamo Weeds 4.20, già attivamente in fase di sviluppo a Starz mentre ci prepariamo a un rilancio a tutto tondo di una delle serie più amate della tv".