"Avrei questa idea": ecco il terzo episodio presentato da Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario

News Cinema

"Avrei questa idea", è il nuovo format itinerante, prodotto da Giffoni Innovation Hub, che ti permette di proporre una tua idea per un film o una serie tv. Ecco il terzo episodio dal titolo "Natale in Longobardia" realizzato a Milano, con Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario.

Nei sobborghi delle città e dei paesi soggiornano talenti inespressi, giovani autori di cinema in attesa di essere ascoltati, guidati e, perché no, prodotti. Alcuni riescono a raggiungere gli uffici delle produzioni, ma a quanti non si presenta questa opportunità?



Se solo ci fosse un modo per dare voce e spazio a questi giovani e qualcuno in ascolto alla ricerca di idee originali da produrre…



"Avrei questa idea" è un format itinerante, prodotto da Giffoni Innovation Hub, in ciascun episodio, quattro talenti nascosti hanno l'opportunità di “pitchare” in cinque minuti la propria idea di film o serie tv e di raccontare il loro percorso e la loro storia davanti ai microfoni del video-podcast. Il racconto del contenuto è animato dagli interventi di due conduttori d’eccezione che, sulla base degli input dati dall’autore, pongono domande per approfondire temi, personaggi ed elementi dell’idea creativa. I giovani che partecipano ad "Avrei questa idea" sono selezionati direttamente da una giuria composta dal team di sviluppo e produzione di Giffoni Innovation Hub.



"Avrei questa idea" ha visto la sua prima tappa presso l’Isola Edipo (Venezia Lido) il 5 settembre durante la 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la seconda puntata si è svolta a Roma al Cinema Barberini (Roma) in occasione del MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, mentre questo terzo episodio intitolato "Natale in Longobardia" è ambientato a Milano.

Alla conduzione ritroviamo Edoardo Ferrario e Valerio Lundini





Partecipa ora alla call for talent, dai voce alle tue idee! Per conoscere tutte le modalità e leggere il regolamento completo e compilare il modulo di partecipazione, ti rimandiamo al sito ufficiale: https://www.giffonihub.com/avrei-questa-idea/