Avengers: Doomsday, il ruolo di Chris Hemsworth potrebbe essere più importante di quanto pensiamo

Secondo una recentissima indiscrezione, il ruolo del Thor di Chris Hemsworth potrebbe essere più importante di quanto si pensa in Avengers: Doomsday. Ma perché? Il dio del tuono è stato uno dei primissimi ad essere annunciato nel cast ufficiale del quinto film sugli Avengers ed è anche uno dei rari e pochi membri rimasti del primo team ufficiale a fare ritorno. Il prossimo film corale coinvolgerà numerosi personaggi, ma quale ruolo potrebbe mai avere Thor?

Avengers: Doomsday, il Thor di Chris Hemsworth potrebbe avere un ruolo più importante di quel che si pensa

Dopo la perdita di Captain America (Steve Rogers), Iron Man e Vedova Nera, il team originale degli Avengers è stato smantellato. Occhio di Falco, Thor e Hulk non hanno più avuto occasione di interagire insieme sul grande schermo, ma questa dinamica potrebbe cambiare in Avengers: Doomsday. I personaggi di certo non mancano. Il film, infatti, potrà contare su numerose novità come i Nuovi Avengers mostrati al pubblico in Thunderbolts* con Yelena e il resto degli ex scagnozzi di Valentina Allegra de Fontaine, così come ci saranno anche i Vendicatori del team messo in piedi da Sam Wilson, il nuovo Captain America e ad oggi ancora sconosciuto. Inoltre in Doomsday ci saranno anche i Fantastici 4 con il loro bambino Franklin, così come molte star del franchise degli X-Men. Gli spunti di certo non mancano, ma dove si colloca esattamente il Thor di Chris Hemsworth in tutto questo?

Secondo l’insider Matthew Belloni, come riporta Screen Rant, il dio del tuono avrà un ruolo cruciale in Avengers: Doomsday, il cui villain principale è il Dottor Destino di Robert Downey Jr. A detta dell’insider, Thor sarebbe il secondo protagonista di questo film. Il primo naturalmente è proprio Dottor Destino. Si legge: “Da tutto quello che ho sentito su Avengers: Doomsday, il secondo protagonista è [Chris] Hemsworth. Ha un ruolo importante”. Quanto importante però al momento non è dato sapere. La produzione di Avengers: Doomsday procede spedita, per cui è probabile che tra non molto qualche informazione emergerà da parte dei Marvel Studios. In ogni caso l’insider suggerirebbe un ruolo fondamentale di Thor, il che non dovrebbe sorprendere più di tanto essendo un dio e anche un Vendicatore originale, ma potrebbe avere un valore maggiore considerato il ricco numero di eroi coinvolti.