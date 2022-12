Avatar, Leonardo DiCaprio nei sequel? L'ipotesi di Kate Winslet

News Cinema

Kate Winslet interpreta Ronal in Avatar: La via dell'acqua, sequel diretto da James Cameron: e se nei prossimi film si unisse anche Leonardo DiCaprio al cast?

Avatar: La via dell’acqua non solo ha permesso a Pandora di tornare al cinema, ma anche a Kate Winslet di ritrovare James Cameron. Sono trascorsi 25 anni da quando hanno condiviso la commovente avventura di Titanic e hanno trovato il modo di lavorare di nuovo insieme. Nel sequel di Avatar, arrivato in sala a distanza di 13 anni dal primo, Kate Winslet interpreta Ronal, una donna forte, coraggiosa e in dolce attesa che guida il clan Metkayina. Interrogandosi sul futuro, l’attrice ha accarezzato l’idea di coinvolgere anche Leonardo DiCaprio nei prossimi film di Avatar. Ma esiste davvero la possibilità o si tratta semplicemente di un desiderio?



Avatar: Kate Winslet su Leonardo DiCaprio nei sequel

Il ritorno di Avatar in sala ha promosso a pieni voti l’estro creativo di James Cameron. Nonostante sia trascorsa appena una settimana dal debutto al cinema, Avatar: La via dell’acqua sta già dominando il botteghino internazionale. Il sequel ha riacceso l’attenzione su Jake e Neytiri, che si sono trasferiti sulla costa dopo quanto accaduto nel primo film e hanno allargato la famiglia (sono genitori di 4). Riflettendo sulle possibilità di un terzo film, le cui riprese sono già state realizzate in concomitanza con il secondo, Kate Winslet ha commentato ai microfoni di IMDb la possibilità di vedere Leonardo DiCaprio nei prossimi sequel di Avatar. Il terzo è attualmente in produzione, a differenza del quarto e quinto.

All’idea di una reunion di Titanic sul set di Avatar, Kate Winslet ha spiegato il suo punto di vista stroncando i sogni di gloria dei fan. L’attrice infatti è convinta che al collega non interessi frequentare il mondo di Avatar costruito da James Cameron:

No, sicuramente non rientra nei suoi interessi. È più tipo da terraferma.

James Cameron invece ha preferito un approccio più vago, dichiarando che quarto e quinto film sono ancora da realizzare per cui potrebbero inglobare anche altri attori. Di conseguenza la porta per Leonardo DiCaprio è aperta. Eppure, a detta di Kate Winslet, il co-protagonista di Titanic potrebbe rifiutare l’opportunità e concentrarsi su altri progetti. In caso contrario, regalerebbe una bellissima reunion ai fan di Titanic che non hanno mai dimenticato la storia d’amore struggente di Jack e Rose. Ma, nel caso in cui DiCaprio accettasse di recitare in Avatar, chi interpreterebbe?