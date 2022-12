Avatar: La via dell'acqua tocca il miliardo di incassi nel mondo in due settimane!

News Cinema

Non è record, però Avatar: La via dell'acqua, con 1 miliardo di dollari incassati nel mondo a due settimane dall'uscita, si gioca il traguardo con un altro film. Potrebbe diventare il miglior incasso internazionale post-pandemia?

Ed è fatta: Avatar La via dell'acqua ha superato il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, registrando al momento 1.030.118.000 dollari stando a Boxofficemojo. Mentre aspettiamo che domani diventi il più alto incasso italiano dallo scoppio della pandemia, battendo Spider-Man No Way Home, il film di James Cameron è entrato nel ristretto club dei lungometraggi che hanno raggiunto il traguardo in due settimane. È una vittoria ex aequo con...

Avatar 2, due settimane per un miliardo di dollari di incassi al boxoffice