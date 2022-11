Avatar: La via dell'acqua, James Cameron rivela che ebbe l'idea della saga in sogno

News Cinema

Mentre attendiamo Avatar: La via dell'acqua, con un po' di ironia James Cameron ha rivelato che l'idea per la saga di Avatar gli venne in sogno a 19 anni. Giusto per rispondere a chi gli diceva di averla copiata.

I fan sono in attesa di Avatar: La via dell'acqua da una decina d'anni: il film sarà in sala dal 14 dicembre, e James Cameron ha cominciato la promozione del film sulle principali testate. Parlando con GQ, ha raccontato come ebbe l'idea alla base della saga di Avatar, o per meglio dire la suggestione che è diventata la scintilla di quel mondo. In sogno. Ma quando? Leggi anche Avatar 3 dopo Avatar: La via dell'acqua potrebbe essere l'ultimo? James Cameron cauto

James Cameron: "Ho sognato Avatar a 19 anni"

Dopo il mastodontico successo record del primo Avatar (2.923.000.000 di dollari incassati nel mondo!!!), sono puntualmente fioccate, qualche tempo dopo l'uscita, accuse di plagio per James Cameron, regista e sceneggiatore del lungometraggio. Accade inevitabilmente quando un prodotto riscuote un apprezzamento economico di tale portata, ma alla vigilia di Avatar: La via dell'acqua James vuole tagliare la testa al toro, raccontando in un'intervista a GQ quando e come nacque l'embrione di Avatar. Tanto, tanto tempo fa...

A diciannove anni mi svegliai dopo aver sognato questa foresta bioluminescente con alberi che sembravano lampade in fibra ottica, questo fiume che emanava particelle bioluminescenti, e il muschio viola che si illuminava quando ci passavi sopra. E questa specie di lucertole che non sembravano nulla di che finché non decollavano, e allora si trasformavno in questi ventilatori rotanti, come fossero frisbee vivi, scendevano e si posavano su qualcosa. Era tutto nel sogno. [...] Mi svegliai supereccitato e lo disegnai. Ho proprio il disegno. Ci ha salvato da dieci denunce. Per ogni film di successo, c'è sempre qualche matto con l'alluminio sotto il parrucchino, che pensa che gli hai sottratto l'idea dalla testa, con la forza del pensiero. Ce ne sono stati dieci o undici. Quindi ho mostrato questo disegno che feci a diciannove anni, quando andavo al Fullerton Junior College e ho detto: "Lo vedete questo? Vedete gli alberi che s'illuminano? Vedete questa lucertola luminescente che gira su se stessa, arancione? Vedete il muschio viola?" E se ne sono andati. [...] Io ho la mia piattaforma streaming privata, migliore di tutte le stronzate in giro. Funziona ogni notte. Gratis.