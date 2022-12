Avatar: La via dell'acqua e la mano dipinta che inganna tutti

News Cinema

Vedere al cinema Avatar: La via dell'acqua significa essere trasportati su Pandora. Come fa ad essere così reale il mondo virtuale di James Cameron?

Per fare una cosa bene, qualunque cosa, ci vogliono tempo, dedizione e bravura.

E i soldi? Direte voi.

Certo, in quanto fanno parte della variabile tempo.

James Cameron ha la testardaggine necessaria per consacrarsi anima e corpo a un progetto solo se svincolato da limiti di budget o di calendario. E accanto a sé ha i migliori talenti dell'arte e della tecnica digitale, diventati appunto i migliori proprio per aver lavorato con lui, senza mai fermarsi a risultati accettabili, buoni o ottimi. La perfezione, raggiungibile con il meglio della tecnologia attuale, era l'unico parametro considerato per realizzare Avatar: La via dell'acqua.

Il film di James Cameron ha appena superato il miliardo di dollari al box office mondiale e ancora molta strada avrà da percorrere sulla via degli incassi. Vedere il film in 3D in una sala cinematografica ben equipaggiata a livello tecnico significa essere trasportati su Pandora. La meraviglia visiva di Avatar 2 si fonde con le emozioni che gli attori, attraverso i loro personaggi/avatar, portano nella storia.

Sappiamo che ognuno di loro ha realmente recitato con la tecnica della performance capture (anche sott'acqua) che ha permesso di catturare le espressioni facciali poi lavorate al computer. Ma più in generale, tutte le ambientazioni e le creature del film di cui siamo ben consci che non esistano, sono così concrete e credibili grazie alla combinazione di più tecniche. Alcuni elementi tra flora, macchinari, veicoli e oggetti sono stati costruiti realmente per dare agli attori la possibilita di interagire con essi, per poi essere ritoccati digitalmente. Anche costumi e accessori sono stati effettivamente realizzati, alcuni per essere ricreati fedelmente al computer.

Che la mano di Jake Sully ci sia da esempio per capire meglio.

Avatar: La via dell'acqua, la mano è vera o si tratta di magia digitale?

Due terzi di Avatar: La via dell'acqua includono sequenze con l'acqua, quasi interamente ricreata al computer. Cameron, però, aveva messo in chiaro fin da subito che non si sarebbe accontentato dell'abituale tecnica usata dai film hollywoodiani per i personaggi in immersione. In Aquaman, per esempio, gli attori recitano in un teatro di posa, non in piscina, appesi a dei cavi. L'ambiente marino e il movimento della chioma dei capelli, sono creati successivamente in postproduzione. È vero che i loro personaggi parlano sott'acqua e probabilmente non sarebbe stato possibile fare altrimenti, ma in Avatar tutte le sequenze nel mare di Pandora sono state girate dal cast del film con speciali tute, per garantire la performance capture, dentro una piscina costruita appositamente. Il massimo realismo possibile, per quanto possa sembrare un paradosso dirlo, è stato fondamentale per il regista, sia per agevolare le interpretazioni degli attori sia per il lavoro degli artisti digitali nel ricreare l'effetto bagnato sulla pelle dei personaggi blu.

L'acqua che vediamo nel film è in parte reale, nelle inquadrature più ravvicinate, in parte no. L'immagine della mano di Jake Sully quando si allaccia il polso alla sella di una creatura ha scatenato un dibattito sul web, quando la si è vista nel trailer. Nella scena in questione Jake cerca di domare un Ilu, l'animale acquatico dell'oceano tropicale di Pandora, e con le redini di cuoio si assicura il più possibile alla sella per non perdere la presa. La mano che vediamo è incredibilmente vera per essere una ricostruzione digitale.

E infatti è reale.

La spiegazione qui sotto di Eric Saindon, supervisore degli effetti digitali con Dan Barrett e Joe Letteri, ci fa capire il processo di lavorazione che è stato adottato per l'intero film e che gli conferisce quella sorprendente sensazione di realismo.

L'inquadratura della mano è ottenuta in parte con una ripresa reale e in parte generata al computer. La sella con le redini è un oggetto di scena creato appositamente e su di essa, nella piscina dello studio, si è seduto Kevin Dorman [un attore con la funzione di jolly che ha interpretato diversi personaggi e che in quella circostanza prestava le mani al Jake Sully di Sam Worthington, ndr]. La mano e l'avambraccio di Kevin sono stati pitturati dall'artista Sarah Rubano che ha replicato il disegno del modello virtuale di Jake. James Cameron era così libero di scegliere il movimento catturato dall'altro braccio mentre avvolge il laccio intorno al polso. Abbiamo tenuto l'acqua reale intorno alla sella e alle dita della mano. L'acqua ricreata al computer è tutta quella intorno al braccio e al corpo di Jake.