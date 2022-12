Avatar: La via dell'acqua al boxoffice italiano è il secondo miglior esordio dalla pandemia

News Cinema

Avatar - La via dell'acqua è partito con un incasso di quasi 10 milioni di euro nei primi cinque giorni. Dallo scoppio della pandemia, solo un altro film l'ha superato. Ecco l'esito del botteghino italiano del weekend.

E ce l'ha fatta. Un record italiano per ora Avatar: La via dell'acqua in cinque giorni l'ha già raggiunto: con un incasso di 9.982.200 euro, è la migliore partenza dell'anno solare e la seconda migliore dallo scoppio della pandemia, arrivando dopo gli 11.226.300 di Spider-Man No Way Home un anno fa. Con una media per sala spaziale di 14.274 euro per nemmeno 600 copie, ha portato in sala oltre 960.000 spettatori, secondo i dati Cinetel aumentando del 124% (!!!) gli incassi generali rispetto alla scorsa settimana! Una vera, sperata e ben accolta boccata d'aria.

Avevamo qualche giorno fa elaborato due diverse previsioni sull'andamento degli incassi di Avatar 2, basandoci sull'esito del primo giorno: la prima, fortunatamente del tutto smentita, era che si comportasse come un cinecomic Marvel medio alla Thor 4. La seconda resta in piedi, cioè che, complice anche la durata di 3h e 15m non comoda, possa avere la crescita progressiva più lenta di The Batman, quindi possa arrivare - fatte le debite proporzioni - a una ventina di milioni di euro. Supererà il primo giro di 23 di Spider-Man No Way Home, che nel frattempo è arrivato a 26 con la riedizione? Vedremo.