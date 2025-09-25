TGCom24
Home | Cinema | News | Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer italiano del film di James Cameron
Schede di riferimento
Avatar: Fuoco e Cenere
Anno: 2025
Avatar: Fuoco e Cenere
James Cameron
James Cameron
News Cinema

Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer italiano del film di James Cameron

17

Il terzo capitolo della saga di Avatar creata e diretta da James Cameron debutta nei cinema italiani il prossimo 17 dicembre. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di Avatar 3: Fuoco e Cenere

Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer italiano del film di James Cameron

C'è un nuovo, spettacolare trailer italiano ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della rivoluzionaria serie iniziata col primo Avatar e proseguita con Avatar: la via dell'acqua, che dall'inizio degli anni Duemila è oramai l'unico progetto cinematografico cui si sta dedicando un personaggio che fatto la storia del cinema contemporaneo come James Cameron.
In questo nuovo Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora per una coinvolgente avventura che vede ancora protagonisti il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Scritto da Cameron con Rick Jaffa e Amanda Silver, anche soggettisti assieme a Josh Friedman e Shane Salerno, il film vede coinvolti nel cast anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.
Qui di seguito potete vedere il nuovo trailer italiano ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Avatar: Fuoco e Cenere
Anno: 2025
Avatar: Fuoco e Cenere
James Cameron
James Cameron
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
news Cinema La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno
Leonardo DiCaprio agli inizi, il suo agente voleva chiamarlo Lenny Williams: ecco perché
news Cinema Leonardo DiCaprio agli inizi, il suo agente voleva chiamarlo Lenny Williams: ecco perché
Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma
news Cinema Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma
Superman, James Gunn difende quel colpo di scena: "Non cambia chi è davvero Clark"
news Cinema Superman, James Gunn difende quel colpo di scena: "Non cambia chi è davvero Clark"
Henry Jaglom: morto a 87 anni il regista indipendente, montatore di Easy Rider, collaboratore e amico di Orson Welles
news Cinema Henry Jaglom: morto a 87 anni il regista indipendente, montatore di Easy Rider, collaboratore e amico di Orson Welles
A House of Dynamite: il trailer italiano ufficiale del film di Kathryn Bigelow
news Cinema A House of Dynamite: il trailer italiano ufficiale del film di Kathryn Bigelow
Scream 7, affrontato il ritorno di Hayden Panettiere nel franchise
news Cinema Scream 7, affrontato il ritorno di Hayden Panettiere nel franchise
Armani/Silos e la Fondazione Piccolo America presentano una rassegna gratuita dedicata al Nuovo Cinema di Genere
news Cinema Armani/Silos e la Fondazione Piccolo America presentano una rassegna gratuita dedicata al Nuovo Cinema di Genere
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Mi presenti i Tuoi?
Out of Reach
Sapore di te
La Ricetta del Delitto Perfetto
Sopravvissuto - The Martian
Barriere
I girasoli
Cenerentola in passerella
Scappa - Get Out
Arsenio Lupin
Codice Mercury
Film stasera in TV