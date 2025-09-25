Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il nuovo trailer italiano del film di James Cameron
Il terzo capitolo della saga di Avatar creata e diretta da James Cameron debutta nei cinema italiani il prossimo 17 dicembre. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di Avatar 3: Fuoco e Cenere
C'è un nuovo, spettacolare trailer italiano ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della rivoluzionaria serie iniziata col primo Avatar e proseguita con Avatar: la via dell'acqua, che dall'inizio degli anni Duemila è oramai l'unico progetto cinematografico cui si sta dedicando un personaggio che fatto la storia del cinema contemporaneo come James Cameron.
In questo nuovo Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora per una coinvolgente avventura che vede ancora protagonisti il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Scritto da Cameron con Rick Jaffa e Amanda Silver, anche soggettisti assieme a Josh Friedman e Shane Salerno, il film vede coinvolti nel cast anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.
Qui di seguito potete vedere il nuovo trailer italiano ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025.