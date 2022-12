Avatar e le grandi saghe: presentate le novità Disney a Sorrento

News Cinema

La grande speranza di tutta l'industria cinematografica è l'uscita prima di Natale di Avatar, ma la Disney per il 2023 ha in programma tante nuove franchise Marvel ma anche grande cinema d'autore. Ce ne parla Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution Sales di Disney.

A metà dicembre Disney partirà semplicemente con il film atteso con trepidazione messianica da tutto il cinema e dagli spettatori: Avatar, la via dell'acqua. Il ritorno in sala dei personaggi raccontati nel maggior incasso della storia del cinema, con oltre 2 miliardi di dollari portati a casa in tutto il mondo. Solo il primo di una serie di titoli presentati dalla major di Topolino nel corso delle Giornate professionali di cinema di Sorrento.

Grande saghe Marvel, come Ant-Man and the Wasp: Quantumania o Guardiani della galassia vol.3, ma anche cinema di qualità fattosi valere nei grandi festival come il magnifico Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh o Empire of Light di Sam Mendes.

Ci parla nel dettaglio delle uscite dei prossimi sei mesi per Disney Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution Sales.