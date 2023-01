Avatar, come potevano essere i Na'vi in una vecchia proposta

News Cinema

Il concept artist Joseph C. Pepe ha postato su Instagram una sua immagine preliminare per i Na'vi nel primo Avatar... e ha raccontato un'incredibile conversazione con James Cameron.

Per una saga come Avatar, che tra il primo film e Avatar: La via dell'acqua si è ormai cementata nell'immaginario collettivo, è sempre divertente andare a curiosare dietro le quinte per ammirarne versioni preliminari. Lo sa evidentemente il concept artist Joseph C. Pepe, che ha condiviso su Instagram un suo bozzetto per i Na'vi, la popolazione alla base delle avventure ideate da James Cameron. Non fu approvato, anche se era sulla strada giusta, in compenso Joseph ha raccontato un aneddoto sul regista...





Avatar, James Cameron sa il fatto suo sulla scienza marina

Nel testo che accompagna l'immagine preliminare dei Na'vi di Avatar e Avatar: La via dell'acqua, il concept artist Joseph C. Pepe ha raccontato una sua conversazione con James Cameron, avuta proprio mentre il regista esaminava il suo lavoro. Si era nelle fasi preliminari, nella preproduzione del primo capitolo, quindi parliamo di quasi vent'anni fa. Le parole di Cameron colpirono particolarmente Pepe, che si era documentato bene prima di proporre quella sua versione della popolazione indigena di Pandora. Bene, ma mai bene quanto Jim...

Ci diedero quattordici giorni per mostrare a Cameron "qualcosa di nuovo, per approfondire i personaggi e infonderli di nuova vita". All'epoca Cameron aveva già dichiarato che il film completato sarebbe stato fotorealistico e sentivo l'estrema tensione, volevo illustrare qualcosa che lo impressionasse. [...]

Questa è la primissima immagine di un Na'vi che creai in stile fotorealistico. Al momento Cameron non mostrò alcuna emozione mentre la guardava, ma riconobbe la bioluminescenza della lumaca marina che avevo usato per la fronte. Disse: "Nudibranchia oceanica, Phylliroe Bucephala". Mi cadde la mascella, nel più totale stupore: non solo l'aveva riconosciuta, ma conosceva pure la sua denominazione scientifica! [...] Ama fare ricerche su Terra, Scienza, flora, fauna, antropologia ed etnologia. Non è solo un genio del cinema, ma ne sa anche di scienza e ingegneria.