Oscar 2023, Avatar vs. Avatar 2, nomination a confronto, aspettando i premi

Dopo le nomination agli Oscar 2023, mettiamo a confronto le nomination del primo Avatar con quelle per Avatar: La via dell'acqua. Cosa vinse il primo capitolo di James Cameron?

Dopo l'annuncio delle nomination all'Oscar 2023, le candidature per Avatar: La via dell'acqua innestano un naturale confronto con quelle del primo Avatar, oltre dodici anni or sono: con un incasso attuale sui 2.026.676.000 dollari (fonte Boxofficemojo), Avatar 2 è stato ritenuto importante per il cinema come accadde al primo capitolo? Ma James Cameron, nel caso dell'Avatar del 2009, portò a casa qualche premio prestigioso? Rinfreschiamoci la memoria. Leggi anche Avatar 2 maggior incasso mondiale post-pandemia, Spider-Man No Way Home è sconfitto!

