Avatar 3, il titolo è confermato? Il producer Jon Landau non pensa proprio

Si era diffuso in rete un possibile titolo per Avatar 3, al momento in fase di complessa post-produzione, in uscita nel Natale 2025. Il producer Jon Landau ha affrontato la cosa, spegnendo ogni indiscrezione.

Manca ancora tantissimo all'uscita di Avatar 3: si parla del dicembre 2025, e James Cameron è alacremente al lavoro sull'esteso lavoro di post-produzione sul film, come sappiamo girato in contemporanea con Avatar: La via dell'acqua. In rete si è diffusa un'indiscrezione che voleva The Seed Bearer come titolo del terzo Avatar, così il producer Jon Landau ha dovuto smentire la cosa ufficialmente a ComicBook.Com, prima che fosse troppo tardi... Leggi anche Avatar 3, il produttore si esprime sulle nuove tribù in arrivo: "Non tutti i Na'vi sono buoni"

Il titolo di Avatar 3 non è "Avatar: The Seed Bearer"

Il producer e socio di James Cameron, Jon Landau, è impegnato in questi giorni nella promozione del videogioco Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft, disponibile dal 7 dicembre su PS5, Xbox Series X/S e Windows), nonché nelle riedizioni in 4K di Avatar e Avatar: La via dell'acqua. Quest'ultimo ha totalizzato un incasso mondiale monstre di 2.320.250.300 dollari (fonte Boxofficemojo), e l'attesa per Avatar 3 e ulteriori sequel è stata ricaricata, con buona pace degli scettici che non credevano possibile una cifra totale nel mondo post-pandemia. Nel 2019 James Cameron non smentì una lista di titoli in discussione per i successivi capitoli (fonte ET Online): comprendeva "Avatar: The Way of Water" (poi scelto in effetti per il secondo atto), "Avatar: The Tulkun Rider", "Avatar: The Quest for Eywa" e "Avatar: The Seed Bearer". Proprio quest'ultimo è stato gettonato nelle ultime settimane come titolo di Avatar 3, ma Jon Landau si è fatto una risata.

Sono qualificato per dirvi che quello non è il titolo di Avatar 3. C'è scritto così sulla mia pagina di Wikipedia? Cambierà stasera stessa!