Avatar 3: Fuoco e Cenere, il primo trailer ufficiale è arrivato!

Il 17 dicembre James Cameron è pronto a riscrivere la storia del boxoffice con Avatar: Fuoco e Cenere, terzo atto della sua saga fantascientifica, dove performance dal vero e animazione si fondono, ancora una volta. Ecco il primo trailer ufficiale.

Una famiglia sradicata e traumatizzata, una nuova tribù spietata: tutto questo ci aspetta in Avatar: Fuoco e Cenere, terzo atto della saga di James Cameron, che arriva oggi a noi con il primo trailer ufficiale. Le immagini che vedrete, oltre a confermare la consueta spettacolarità che James garantisce da decenni, ci fanno assaggiare il dramma al quale si troveranno di fronte Sully e Neytiri. Attenti alla villain della situazione, perché Varang (Oona Chaplin) non fa prigionieri...



Avatar: Fuoco e Cenere: Il Primo Trailer Ufficiale del Film Avatar 3 di James Cameron - HD

Avatar: Fuoco e Cenere, ritorna il grande spettacolo al cinema da dicembre

Privati dello scomparso Neteyam al termine di Avatar: La via dell'acqua, Jake Sully e Neytiri (Sam Worthington e Zoe Saldana) hanno a che fare con un nuovo clan di nativi Na'vi, questa volta legati a un altro elemento, il fuoco. A capo della tribù c'è Varang, una leader che - come si evince dal trailer - non riconosce le stesse credenze dei nostri protagonisti: gli esseri umani sono una minaccia, ma le guerre di religione possono trovare terreno fertile anche tra i Na'vi? Oltre a gran parte del cast riconfermato, in performance capture e non, nel cast di Avatar: Fuoco e Cenere ci sono anche Oona Chaplin, interprete appunto di Varang, nonché David Thewlis (Peylak, capo del Clan del Vento) e Michelle Yeoh (dottoressa Karina Mogue, nuovo personaggio umano). Il budget di Avatar 3 è stato stimato sui 250 milioni di dollari, anche se un calcolo preciso è impossibile, perché come sappiamo James Cameron ha girato secondo e terzo atto contemporaneamente, più qualche scena del quarto capitolo, per assicurarsi di cogliere gli interpreti più giovani ancora tali, prima che crescessero. Dire che l'attesa è spasmodica sarebbe limitativo, e questo vale forse più per gli esercenti che per il pubblico: nello strascico della pandemia, a fine 2022, Avatar: La via dell'acqua fu fondamentale per riportare le persone in sala, dopo che Spider-Man: No Way Home a fine 2021 si dimostrò una preziosa rondine che non fece primavera. Persino Cameron era scettico sulle capacità di Avatar 2 di poter registrare un successo paragonabile a quello dell'Avatar del 2009, eppure La via dell'acqua tra 2022 e 2023 ha registrato un boxoffice mondiale da 2.320.250.280 dollari (fonte Boxofficemojo), lì dove il primo - in circostanze più favorevoli - collezionò 2.743.577.600. Cosa accadrà a Fuoco e Cenere? Sappiamo solo una cosa: mai scommettere contro James Cameron. Ci si fa male.