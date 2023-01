Avatar 3 e Avatar 4, nuove culture Na'vi in arrivo

News Cinema

James Cameron ha confermato che i prossimi film dopo Avatar: La via dell'acqua ci mostreranno nuove culture indigene Na'vi. Un allargamento del suo fortunato universo.

Ora che con Avatar: La via dell'acqua il buon James Cameron ha ribadito il suo dominio commerciale sul cinema contemporaneo, non rimane per i fan che proiettarsi sui prossimi lungometraggi della saga: al momento Avatar 3 è in post-produzione e lo vedremo al cinema nel dicembre 2024, mentre sappiamo che alcune scene di Avatar 4 erano state già girate, per prevenire il problema della crescita dei giovani attori protagonisti. Ma cosa ci aspetta nell'universo Na'vi andando avanti? Cameron l'ha suggerito sul red carpet dei Critics Choice Awards, intervistato da Deadline. Leggi anche Avatar 3, James Cameron rivela che il terzo film avrà un narratore diverso da Jake Sully

James Cameron promette due nuove culture Na'vi in Avatar 3, in sala nel Natale 2024

James Cameron non ha il tempo di godersi gli ormai quasi 2 miliardi di dollari al boxoffice mondiale del suo Avatar: La via dell'acqua, che già prevedibilmente i fan lo mettono sulla graticola per il futuro della saga. Sapevamo già che in Avatar 3 avremmo incontrato un'altra tribù Na'vi legata al fuoco, alla quale Cameron aveva fatto riferimento come "ash people" ("gente della cenere"). Ma non saranno gli unici, a quanto pare, perché James, in compagnia di sua moglie Suzy Amis sul red carpet dei Critics Choice Awards, ha parlato di due culture!

[JAMES]: Il fuoco ha una funzione simbolica nel film [in Avatar 3, ndr] e c'è una cultura Na'vi che ruota specificamente intorno a quel concetto, forse sto dicendo pure troppo. Diciamo che incontrerete due culture del tutto diverse nel prossimo film. Abbiamo incontrato gli Omaticaya, abbiamo incontrato i Metkayina, e ora incontrerete due nuove culture, e ce ne adremo in giro per Pandora un po' più liberamente, in posti diversi.

[SUZY]: Avrete bisogno di una cintura di sicurezza molto forte!

[JAMES]: Sì, è una rocket sled! [i vagoni con motori a reazione su binari, usati per i test di velocità, ndr]