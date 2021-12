Avatar 2, James Cameron: "Incasseremo abbastanza in questo mondo nuovo?"

News Cinema

Intervistato da Entertainment Weekly, James Cameron riflette sulle possibilità che di questi tempi l'operazione "sequel di Avatar", con Avatar 2 in arrivo il 16 dicembre 2022, possa recuperare i tantissimi soldi spesi. Ma scommette, come ha sempre fatto.

I quattro sequel di Avatar, con Avatar 2 in arrivo il 16 dicembre 2022, hanno tenuto impegnato James Cameron per molti anni: li ha scritti tutti insieme, ha girato Avatar 2 e Avatar 3 (previsto nel dicembre 2024) contemporaneamente. Un'impresa resa ancora più epica da due fattori: l'acquisizione della Fox da parte della Disney nel 2019, poi la pandemia. In realtà James, chiacchierando con Entertainment Weekly, non teme il Covid sul set, quanto le sue conseguenze sul mercato...

[Foto di James Cameron di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons] Leggi anche Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron

Avatar 2 e gli altri sequel: quanto potranno incassare? James Cameron non lo sa

Entertainment Weekly ha chiesto a James Cameron cosa comporti l'impresa epica di costruire tanti sequel per l'originale Avatar del 2009, un incasso stratosferico record ancora imbattuto di 2.847.200.000 dollari (grazie a una riedizione, perché era stato brevemente superato da Avengers: Endgame con 2.797.500.000, sempre in assoluto e senza adeguamento all'inflazione). È una follia, una scommessa fatta però in condizioni del mercato ben diverse da quelle attuali.

Sembra un po' matto tutto questo processo. Insomma, se Avatar non avesse fatto tutto quel casino di soldi, non l'avremmo mai fatto, perché è pazzia. La questione grossa però è: riusciremo a fare lo stesso casino di soldi? I film grossi e costosi devono fare un sacco di soldi. Siamo in un mondo nuovo dopo il Covid, nell'era dello streaming. Forse quei numeri non li rivedremo mai più. Chi lo sa? Qui stiamo proprio giocando a dadi.