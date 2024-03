Austin Butler protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky, il thriller Caught Steeling

News Cinema

Dopo Elvis e Dune parte II, Austin Butler interpreterà per Darren Aronofsky il thriller Caught Steeling, tratto da un romanzo e ambientato nella New York degli anni Novanta.

Austin Butler è uno dei giovani attori più lanciati in questo momento. Dopo la sua acclamata performance in Elvis, è adesso al cinema nei panni del sadico Feyd-Rautha Harkonnen in Dune - Parte due e adesso sappiamo che il suo prossimo impegno cinematografico lo vedrà diretto da Darren Aronofsky in un thriller, intitolato Caught Steeling, prodotto dalla Sony. Speriamo che sia un nuovo successo del talentuoso regista che, come molti, ha alternato nella sua carriera film molto belli e passi falsi (sta a voi decidere quali) ed è stato spesso bistrattato dalla critica. Ad ogni modo questa "combo" tra Butler e Aronofsky è interessante e vediamo di capire di che tipo di storia si tratta.

Caught Steeling, la trama del film

La storia del nuovo film di Aronofsky è incentrata su un ex giocatore di baseball fallito, che si ritrova ad affrontare una folle battaglia per la sopravvivenza, nel sottobosco criminale della New York degli anni Novanta. Il film è tratto dal libro omonimo di Charlie Huston, che lo adatterà per il cinema. Questa la trama del romanzo: "Tremila miglia lontano dal verdi campi gloriosi in cui Henry "chiamatemi Hank" Thompson un tempo giocava a baseball in California, dove i condomìni sono vecchi, gli affitti alti e gli ubriachi sporchi. Ma ora Hank vive qua, fa il barista e si prende cura di un gatto di nome Bud, che sicuramente lo farà uccidere". Una storia curiosa, in cui non vediamo l'ira di vedere cimentarsi Austin Butler. Dopo The Whale, Darren Aronofsky aveva annunciato un biopic su Elon Musk, che è ancora alle prime fasi di sviluppo, per cui Caught Steeling è il prossimo film che grerà.