Aurora Giovinazzo è la madrina di Ortigia Film Festival 2022

La madrina della quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival sarà Aurora Giovinazzo, che ha esordito al cinema in Freaks Out e per la sua performance è stata candidata quest'anno al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Sempre per il personaggio di Matilda, interpretato nell'ultimo film di Gabriele Mainetti, Aurora ha vinto diversi premi, fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting. La Giovinazzo ha anche recitato in Anni da cane di Fabio Mollo e ne L'uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti di cui è da poco terminata la lavorazione.

L'edizione 2022 di Ortigia Film Festival, che è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si svolgerà dal 16 al 23 luglio. Le sezioni competitive della manifestazione sono tre: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due, invece, le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un'altra arte, che quest'anno sarà la Musica.

Fondato da Lisa Romano con l'associazione culturale Sa.Li.Ro', Ortigia Film Festival ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. Diventato uno dei festival più importanti del Mediterraneo, si è affermato non solo per il cinema italiano, ma anche per i titoli internazionali.