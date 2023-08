Attenti, Tyler Durden vi osserva: i migliori film in streaming di David Fincher

News Cinema

Compie oggi 61 anni il mitico autore di Fight Club e Seven. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque film di culto in streaming.

C’è stato un momento in cui David Fincher, prima della fine dello scorso millennio, è stato il vero “ribelle” di Hollywood, un autore visionario e coraggioso, capace di proporre un tipo di cinema ai limiti che quel tempo chiedeva. Oggi, a 61 anni esatti, Fincher ha in qualche modo cambiato “pelle” e si è inserito dentro canoni estetici e linguistici maggiormente diretti verso il pubblico mainstream. Mantenendo comunque un discorso filmico personale, spesso originale, capace di intrigare comunque la mente e il cuore dello spettatore. Sperando che il nuovo, imminente The Killer lo riporti almeno in parte agli splendori “apocalittici” di qualche tempo fa, vi proponiamo quelli che per noi sono i migliori film in streaming di un cineasta che a suo tempo ha ispirato in maniera profonda i cinefili di almeno una generazione. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da David Fincher

Se7en

Fight Club

Zodiac

The Social Network

Millennium - Uomini che odiano le donne

Se7en (1995)

Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La vera apocalisse secondo Fincher, ovvero quella di una società allo sfascio che diventa teatro perfetto per la sete di sangue di un folle. Ambientazione anonima ed elegantissima, cieli grigi e pioggia battente, la metropoli in cui è ambientato Se7en lo rende un film messianico nel senso delirante del termine. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e un Kevin Spacey da rabbrividire sono i protagonisti di uno dei film più belli e scioccanti di sempre, una discesa all’inferno per un thriller ad altissima tensione mentale e morale. Con il finale perfetto perché diventasse oggetto di culto assoluto. Che grande operazione rimane questa…Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Fight Club (1999)

Fight Club: il trailer del film

La trasposizione riveduta e aggiornata del libro di culto di Chuck Palahniuk porta Fincher definitivamente nell’Olimpo degli autori “maledetti”. Fight Club rappresenta un’esperienza emozionale e intellettuale di confine, un film di fine millennio per una generazione X violenta e senza identità. Edward Norton, Brad Pitt ed Helena Bonham Carter sono un trio affiatato e velenoso, potente mix di seduzione e follia. Il finale è tutto merito della sceneggiatura geniale, il resto lo fa una regia sincopata e divertita, un’esplosione di idee e sangue di potenza fulminante. E fidatevi, questo capolavoro nell’anima è una commedia romantica…Disponibile su Amazon Prime video, Disney +.

Zodiac (2007)

Zodiac: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

La storia del Killer dello Zodiaco e del gruppo di giornalisti e poliziotti che si mise invano sulle sue tracce per anni diventa in mano a Fincher un film-evento, torrenziale e cadenzato, violento eppure preciso, intimo quasi. Zodiac vede protagonisti imperterriti Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Chloe Sevigny e molti altri. Le tre ore qualche volta si sentono, ma la messa in scena conferma la grandezza di un cineasta a tratti davvero unico. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

The Social Network (2010)

The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook

Altra dissertazione personale e corrosiva su un tessuto sociale che si sta sgretolando dietro una facciata di connessioni, idee, aggregazione fittizia per nascondere la solitudine esistenziale dei protagonisti. Jesse Eisenberg comanda The Social Network con una prova superlativa, tesissima e insieme dolce. Accanto a lui Justin Timberlake, Armie Hammer e una Rooney Mara pronta a esplodere con la sua bravura. Tra gli altri Oscar, quello per la sceneggiatura maestosa di Aaron Sorkin. Fincher è definitivamente entrato nel cinema “mainstream”, ma con una classe invidiabile. Il miglior lavoro della seconda parte della sua carriera. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2011)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

Dal thriller evento letterario di Stieg Larsson un thriller ancora una volta su un microcosmo che sta marcendo dall’interno. Daniel Craig e una Rooney Mara da nomination all’Oscar sono protagonisti eccelsi di Millennium - Uomini che odiano le donne. La messa in scena è talmente elegante da far brillare gli occhi, il montaggio e le musiche cadenzati come nelle grandi occasioni. Fincher torna al thriller con un impeto ammirevole, confezionando un prodotto degnissimo, a tratti potente. Il miglior prodotto mainstream dell’anno. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.