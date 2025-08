Attack of the 50 Foot Woman, Margot Robbie in trattative per il prossimo film di Tim Burton

News Cinema

A quanto pare è vero: Margot Robbie sarebbe realmente in trattative per interpretare la protagonista del remake di Tim Burton di Attack of the 50 Foot Woman.

Già qualche settimana fa si vociferava del possibile interesse di Margot Robbie nei confronti di Attack of the 50 Foot Woman, il remake in fase di realizzazione per volere di Tim Burton, ma a quanto pare l’attrice sarebbe davvero interessata a guidare da protagonista questo adattamento cinematografico. Variety sostiene che Margot Robbie starebbe cercando non solo di recitare da protagonista, ma anche di guidare il progetto come produttrice.

Attack of the 50 Foot Woman, Margot Robbie è in trattative iniziali per recitare e produrre il remake di Tim Burton

Secondo quanto emerso da un nuovo rapporto condiviso da Variety, Margot Robbie sarebbe in trattative iniziali per recitare da protagonista nel remake di Attack of the 50 Foot Woman, tratto dall’omonimo cult del 1958. Per Margot Robbie, star di Barbie, e Tim Burton sarebbe la prima collaborazione nel mondo dello spettacolo, ma l’attrice è interessata a figurare anche come produttrice.

Buffo pensare che per Margot Robbie questa non sarebbe neppure la prima esperienza “gigantesca” della sua carriera. Nella scena iniziale del live action di Barbie diretto da Greta Gerwig, interpreta una versione gigantesca della bambola protagonista, un vero e proprio colosso che oscura addirittura il sole con la sua presenza. In Attack of the 50 Foot Woman, la protagonista è proprio una donna gigante. Diretto all’epoca da Nathan Juran, il film è ambientato in una piccola città nel deserto della California e la protagonista è Nancy Archer, una casalinga costretta a fare i conti con il marito donnaiolo. Consapevole del suo tradimento, Nancy è determinata a vendicarsi. Peccato che, dalla sua, abbia un debole troppo marcato per l’alcol. Un giorno riceve una spinta dall’alto: Nancy si imbatte in un’astronave aliena che la colpisce con i suoi bizzarri raggi e, da quel momento, la sua vita cambia drasticamente. Nei giorni successivi, Nancy diventa sempre più grande fino a diventare altissima, una vera e propria gigante. La città precipita nel caos, soprattutto perché Nancy vuole vendicarsi di chi le ha fatto del male. Secondo quanto riferito da Variety, Margot Robbie sarebbe in trattative per interpretare Nancy e anche per produrre il film attraverso la sua LuckyChap.