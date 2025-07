Attack of the 50 Foot Woman, Margot Robbie protagonista del remake di Tim Burton?

News Cinema

Secondo quanto riferito, Tim Burton avrebbe scovato la sua perfetta protagonista per un nuovo progetto live action: Margot Robbie guiderà il remake di Attack of the 50 Foot Woman?

Margot Robbie potrebbe tornare presto al cinema in compagnia di Tim Burton. Anche se il regista di recente ha confessato l’intenzione di volersi dedicare ad un nuovo film d’animazione, potrebbe valutare anche un’alternativa con un remake di Attack of the 50 Foot Woman, film del 1958 che potrebbe aver individuato la perfetta protagonista.

Quella riportata in questo articolo è un’indiscrezione, per cui non è stata confermata dai diretti interessati. L’esperto di scoop Jeff Sneider di The Insneider ha riferito che Margot Robbie sarebbe la prima scelta di Tim Burton per il ruolo da protagonista in Attack of the 50 Foot Woman. L’attrice sarebbe coinvolta anche come produttrice. Il progetto sarebbe attualmente in fase di sviluppo con Warner Bros. Pictures e il coinvolgimento della LuckyChap di Margot Robbie.

Film di fantascienza del 1958, Attack of the 50 Foot Woman racconta la storia di una donna, Nancy Archer, una casalinga americana tradita dal marito. Un giorno si imbatte in un UFO e lo riferisce all’intera città. Nessuno le crede, naturalmente, così il marito cerca di smontare la sua teoria riportandola sul luogo dell’avvistamento. Ed ecco che accade di nuovo. L’alieno gigante trasforma la donna in un essere gigantesco alta oltre 15 metri, offrendole così un’opportunità rara: pareggiare i conti con il marito. Tim Burton si occuperà della regia del film, mentre Gillian Flynn ha realizzato la sceneggiatura. Per Margot Robbie, qualora l’indiscrezione si confermasse vera, questa sarebbe l’ennesima esperienza curiosa nel suo curriculum, reduce dal successo di Barbie di Greta Gerwig e attualmente impegnata con un reboot di Cime Tempestose.