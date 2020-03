Attacco al potere, Gerard Butler sul Film: "E' un attacco terroristico plausibile, è un film viscerale"

News Cinema

Gerard Butler parla di Attacco al potere - Olympus Has Fallen, primo atto di quella che sarebbe diventata una trilogia.

Attacco al potere - Olympus Has Fallen (2013), con Gerard Butler nei panni dell'agente Mike Banning al servizio della Casa Bianca, ha dato origine a una saga, forse non immaginata nemmeno dai suoi autori: con un budget di 70 milioni di dollari, ne ha rastrellati nel mondo intero 170, non tanti da trasformarlo in un successo devastante, ma sufficienti per far proseguire una serie puramente di genere. Attacco al potere 2 è arrivato nel 2016 (60 il budget, 205 l'incasso), seguito ancora da Attacco al potere 3 nel 2019 (40 il budget, 147 l'incasso). Solo il primo film è stato diretto dall'esperto di action Antoine Fuqua (The Equalizer, Training Day), ma con le idee già molto chiare nel registro da adottare. Le spiega Gerard stesso, con il consueto humor esuberante, in un incontro con Den of Geek.

Ci siamo detti: se dobbiamo farlo, andiamo fino in fondo! Per fortuna Antoine Fuqua è uno molto maschio, capisce l'azione, come me. Io ne ho fatta parecchia in passato, ho fatto un paio di film su reazioni violente, tipo Giustizia privata e 300. [...] Ho pensato che avessimo la possibilità di spingerci al limite: com'è davvero un vero attacco terroristico, che aspetto ha? Senza addolcire nulla. Guardare le cose come stanno, mostrare tutto, perché non puoi mostrare un attacco terroristico in cui muoiono solo gli uomini, o un interrogatorio in cui vengono picchiati solo gli uomini. Insomma, anche alle donne le prenderebbero... l'idea è stata mia! [...] Qui si parla dell'eroismo di tutti. [...] Se riesci a rendere l'attacco così viscerale, plausibile e terrificante in tutta la sua "gloria", perdonate la scelta delle parole, e poi incontrate i personaggi coinvolti nell'attacco, ne mostrate l'umanità e le situazioni concrete che affrontano, a quel punto rimanete al loro fianco.

Antoine Fuqua invece spiega a Interview Magazine le ragioni per cui ha deciso di raccontare la storia di Mike, licenziato dopo che, per proteggere il Presidente (Aaron Eckhart), non ha evitato la morte della First Lady.

Mi piace l'idea di questo tipo che sembra avere la sua vita sotto controllo, poi si trova in un evento tragico che non è nemmeno colpa sua. Precipita negli aspetti più oscuri della sua personalità e lo vediamo rialzarsi. Tra il perimetro e la porta della Casa Bianca c'è una lunga strada da fare, una lunga battaglia da attraversare, quindi l'idea che debba guadagnare terreno per entrare, per poi tornare indietro e uscire, è un viaggio bellissimo. Poi c'era l'idea di fare un grande spettacolo di intrattenimento, divertendosi un po': come fai a non divertirti se attacchi la Casa Bianca? Ho messo su un bel cast che mi ha aiutato a dare al film una certa serietà e un certo spessore.