Athena: il trailer del film di Romain Gavras in concorso al Festival di Venezia 2022

News Cinema

Giunto al suo terzo lungometraggio, il regista Romain Gavras ci propone una coinvolgente tragedia moderna, in cui la vita di tre ragazzi è travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del fratello minore avvenuta in circostanze poco chiare. Athena sarà disponibile su Netflix dal 23 settembre 2022.

Mancano pochi giorni al via del Festival di Venezia 2022, l'edizione del 90esimo anniversario, e continuano ad apparire online i trailer dei titoli che saranno protagonisti della Mostra.

È ora il caso di Athena, terzo lungometraggio diretto da Romain Gavras, figlio di Costa Gavras e noto autore di videoclip per artisti come M.I.A., Jay-Z & Kanye West, Justice, Jamie xx e molti altri.

Sceneggiato dallo stesso Gavras assieme a Ladj Ly (quello dell'ottimo I miserabili) e Elias Belkeddar, Athena viene descritto come "una coinvolgente tragedia moderna", nella quale la vita di tre ragazzi viene travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del fratello minore, avvenuta in circostanze poco chiare.

Interpretato da Dali Benssalah (Abdel), Sami Slimane (Karim), Anthony Bajon (Jérôme), Ouassini Embarek (Moktar) e Alexis Manenti (Sébastien), Athena sarà proiettato a Venezia il 2 settembre, e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 23 dello stesso mese.

Ecco il trailer ufficiale e la trama di Athena:





Dopo la morte del fratello più giovane a seguito di un presunto alterco con la polizia, Abdel (Dali Benssalah) viene richiamato dalla prima linea e trova la sua famiglia dilaniata.

Intrappolato tra il desiderio di vendetta di suo fratello minore Karim (Sami Slimane) e le attività criminali del fratello maggiore Moktar (Ouassini Embarek), fatica a calmare le crescenti tensioni. Con l’esacerbarsi della situazione, la loro comunità ATHENA si trasforma in una fortezza sotto assedio, diventando terreno di tragedia per la loro famiglia e non solo...