Assassinio sul Nilo in streaming su Disney+ dal 30 marzo

Assassinio sul Nilo, nuova fatica di Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot da Agatha Christie, molto apprezzato da noi al cinema, sarà disponibile dal 30 marzo su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Dopo aver incassato 5.245.000 euro nelle nostre sale (dov'è ancora presente) e 125 milioni di dollari nel mondo, Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh approderà dal 30 marzo in streaming su Disney+, per tutti gli abbonati. Una mossa che probabilmente mira a cavalcare uno degli annunciati Oscar che Branagh riuscirà a ottenere per Belfast qualche giorno prima. Non sarà però l'unico lavoro di Kenneth sulla piattaforma... Leggi anche Dopo Assassinio sul Nilo, un terzo film per il Poirot di Kenneth Branagh, ma da quale romanzo?

Assassinio sul Nilo e Assassinio sull'Orient Express, Kenneth Branagh su Disney+ dopo Artemis Fowl