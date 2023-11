Assassinio a Venezia su Disney+, c'è una data per il film di Kenneth Branagh

News Cinema

Dopo la buona performance al cinema, Assassinio a Venezia col Poirot di Kenneth Branagh ha una data di pubblicazione in streaming su Disney+.

Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh, ha una data di pubblicazione in streaming sulla piattaforma Disney+, dopo una performance cinematografica che lo ha reso uno dei successi al botteghino italiano dell'anno solare. Il lungometraggio, liberamente ispirato alle opere di Agatha Christie, vede in azione un cast di stelle, capitanato come sempre dallo stesso regista nei panni del detective belga Hercule Poirot.



Assassinio a Venezia: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Kenneth Branagh nel ruolo di Hercule Poirot - HD

Assassinio a Venezia in streaming su Disney+ dal 22 novembre

Sarà su Disney+ dal 22 novembre Assassinio a Venezia, terzo atto del Poirot reinventato come attore e regista da Kenneth Branagh. L'avventura cominciò per la fu-20th Century Fox con Assassinio sull'Orient Express, proseguendo poi sotto i 20th Century Studios di proprietà Disney con Assassinio sul Nilo. Assassinio a Venezia ha registrato in Italia incassi per 8.648.000 euro (fonte Cinetel, nono miglior incasso dell'anno solare), mentre nel mondo ha totalizzato 121.520.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 60 (come riporta Deadline). In definitiva è andato quasi in pari, portando a casa poco meno del Nilo, che aveva registrato 137.307.200 dollari, bloccato per qualche tempo a causa della pandemia.

In Assassinio a Venezia l'ambientazione del romanzo "Poirot e la strage degli innocenti" viene spostata dall'Inghilterra degli anni Sessanta alla Venezia del secondo dopoguerra: nel 1947, alla vigilia di Ognissanti, l'investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), ormai in pensione e in città, viene coinvolto in una seduta spiritica, dove uno dei partecipanti viene assassinato. Non c'è ipotesi sovrannaturale che tenga, e Poirot affronterà le ombre. Nel resto del cast sono da segnalare Kyle Allen, Jamie Dornan, Tina Fey, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. Leggi anche Dopo Assassinio a Venezia, qual è il futuro di Hercule Poirot? Risponde il pronipote di Agatha Christie