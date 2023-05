Assassination: Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino, John Travolta nel film di David Mamet su JFK

News Cinema

Si intitola Assassination il nuovo film di David Mamet, che racconta l'omicidio del Presidente Kennedy dal punto di vista della malavita di Chicago. Del cast fanno parte Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino, John Travolta, Courtney Love.

Prende lentamente forma il film di David Mamet dedicato all'omicidio di John Fitzgerad Kennedy e che porta la firma dell'acclamato regista David Mamet. Il nuovo titolo, Assassination, va a sostituire 2 Days/1963 e l’inizio riprese è fissato per il mese di settembre a Vancouver, in Canada. La notizia più succosa, però, riguarda il cast, ed è arrivata qualche ora fa.

Assassination: trama, cast, curiosità

Avranno l'onore di essere diretti da Mamet, drammaturgo e sceneggiatore oltre che regista, Viggo Mortensen, Courtney Love, Shia LaBeouf, Al Pacino e John Travolta, che formano una squadra di lavoro incredibile. Assassination verrà presentato al Marché del Festival di Cannes e, grazie a Variety, abbiamo una breve sinossi ufficiale del film:

1963. Durante un importantissimo processo contro il crimine organizzato, il capo della mafia di Chicago ordina l'omicidio del Presidente John F. Kennedy Jr., innescando una congiura mortale e cambiando il destino di una nazione.

David Mamet ha scritto la sceneggiatura di Assassination insieme a un certo Nicholas Celotti, che ha tratto ispirazione dai racconti del prozio, che era il boss mafioso Sam Giancana e che potrebbe aver avuto parte attiva nell'orchestrazione dell'omicidio. In base a notizie circolate in precedenza, sembra che la vicenda si svolgerà nelle 48 ore che hanno preceduto l'assassinio del Presidente Kennedy e che il punto di vista sarà quello dei malavitosi, che, a detta del fratello di Sam, si vendicarono per il fatto di essere stati non solo snobbati ma perfino perseguitati da JFK, a cui avevano dato il loro sostegno durante le elezioni.

Ovviamente ignoriamo quando il film uscirà. Siamo tuttavia in possesso di un'altra informazione riguardo al direttore della fotografia, che sarà Robert Elswit. È famoso per l'Oscar vinto grazie a Il Petroliere e per le sue altre collaborazioni con Paul Thomas Anderson. Ha una filmografia eccellente e un lungo sodalizio con George Clooney. Per David Mamet ha illuminato Il colpo e Redbelt.