Aspromonte: video intervista a Mimmo Calopresti sul suo racconto della terra degli ultimi

Il regista calabrese torna al cinema raccontando un paese e dei resistenti in lotta contro tutto e tutti.

Lottano contro tutto e tutti i personaggi di Aspromonte, dalle istituzioni indifferenti al clima implacabile. Sono gli abitanti di Africo alla fine degli anni '50, un paesino in cima alla montagna calabrese, con un panorama da mozzare fiato sul mare. Non c'è un medico, non ci sono strade, il brigante Don Totò pretende di dettare legge; ma arriva in paese una maestra (Valeria Bruni Tedeschi) che viene dal nord, mentre un poeta (Marcello Fonte) si ostina a cantare la bellezza di quella terra e le storie dei suoi avi.

Una storia appassionata di resistenti e amore per le proprie radici, la storia di chi talvolta è costretto a spostarsi per vivere una vita migliore, una storia che parla della fine degli anni '50, ma anche un po' di oggi.

Aspromonte uscirà nelle sale il prossimo 21 novembre, ce ne parla il regista Mimmo Calopresti, in questa intervista video.