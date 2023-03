As Bestas: il trailer italiano del bellissimo film di Rodrigo Sorogoyen dal 13 aprile al cinema

News Cinema

Arriva al cinema con Movies Insipired il 13 aprile il nuovo, straordinario film di Rodrigo Sorogoyen, vincitore di 9 premi Goya e un César come miglior film straniero. Ecco il trailer italiano.

Rodrigo Sorogoyen è uno dei registi di maggior talento del cinema europeo e mondiale. Dopo i bellissimi Che Dio ci perdoni e Il regno (entrambi disponibili su Prime Video) ci racconta un'altra epica storia di brutalità umana in As Bestas, Le bestie, che abbiamo visto e amato alla Festa del cinema di Roma, dopo l'anteprima al Festival di Cannes. Forte di 9 premi Goya e un César come miglior film straniero, arriva finalmente anche nelle nostre sale, il prossimo 13 aprile, distribuito da Movies Inspired in collaborazione con Lucky Red e noi vi consigliamo vivamente di non perderlo. Intanto vi presentiamo il trailer ufficiale italiano.

As Bestas: il cast e la trama del film

I bravissimi interpreti di As Beast sono Dénis Menochet, Luis Zahera, Marina Fois e Diego Anido. La storia ha al centro Vincent e Olga, una coppia francese di mezza età che si è stabilita da molto tempo in un villaggio nel cuore della Galizia. Lì i due conducono una vita tranquilla, coltivano le loro verdure e recuperano le case abbandonate, anche se la loro convivenza con la gente del posto non è così idilliaca come vorrebbero. Il loro rifiuto di realizzare un impianto eolico accentuerà i disaccordi con i vicini, in particolare con i fratelli Xan e Lorenzo, portando la convivenza a una situazione di non ritorno.