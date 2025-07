Artificial: Ike Barinholtz sarà Elon Musk nel film di Luca Guadagnino

News Cinema

Variety riporta l'aggiunta al cast di Artificial, il film che Luca Guadagnino si accinge a girare, del candidato all'Emmy Ike Barinholtz nel ruolo di Elon Musk.

Fresco di una meritatissima candidatura all'Emmy per il suo ruolo nella serie Apple di Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Studio, secondo Variety Ike Barinholtz, attore, sceneggiatore e doppiatore americano, è in trattative per interpretare Elon Musk nel film di Luca Guadagnino, Artificial, che si inizierà a girare a breve. Una bella aggiunta a un cast decisamente importante, per la storia forse più contemporanea raccontata finora dal regista romano, in cui sono già coinvolti Andrew Garfield, Yura Borisov, Cooper Koch (candidato al Golden Globe per il ruolo in Monsters), Cooper Hoffman (secondo IMDB) e - ancora non ufficialmente confermata - Monica Barbaro.

Artificial: la storia e i personaggi

Artificial è descritto come una "tragicommedia ambientata nel mondo dell'intelligenza artificiale" ed è incentrato su OpenAI e il periodo turbolento nel 2023 in cui il suo CEO, Sam Altman, venne licenziato e riassunto nell'intervallo di pochi giorni. Anche se i ruoli non sono stati ancora confermati, Garfield dovrebbe interpretare il protagonista e Borisov avrebbe il ruolo di Iya Stuskever, co-fondatore di OpenAI e leader del movimento interno per mandare via Altman. La sceneggiatura di Artificial è di Simon Rich e il film rappresenta la quinta collaborazione di Guadagnino con gli Amazon Studios, dopo Suspiria, Bones and All, Challengers e il film di prossima uscita After the Hunt, sempre con Andrew Garfield nel cast, che vedremo al festival di Venezia. Quello di Elon Musk è un ruolo (non sappiamo quanto grande) molto importante per Ike Barinholtz, finora popolarissimo in patria per i suoi ruoli comici in tv e al cinema e siamo molto curiosi di vederlo all'opera in un film che si preannuncia molto interessante, oltre che diretto da un autore stimato internazionalmente.

(foto da Wikimedia Commons, 2018 di Greg2600, Ike Barinholtz; 2025, da Flickr, Elon Musk)