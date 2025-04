Arsa: sogno, ricordi, realtà, immaginazione e natura si fondono in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Si intitola Arsa il secondo lungometraggio del duo artistico Masebo, che mescola cinema e arte e parla di natura, elaborazione del lutto e della nostra società, sempre più consumistica. Del film, al cinema dal 24 aprile con Fandango, vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

Dopo essere stato presentato con successo all'ultima Festa del Cinema di Roma, Arsa si prepara a conquistare le nostre sale. Diretto dal duo artistico Masbedo, abituato a mescolare una pluralità di linguaggi artistici (cinema, teatro d'avanguardia, installazioni, video, performance e sound design), il film uscirà il 24 aprile e sarà preceduto da una serie di anteprime in giro per l'Italia. Si comincerà il 4 aprile durante la Milano Art Week per poi approdare a Firenze, Torino, Venezia, Bologna e infine Roma. La sceneggiatura è stata scritta dai registi (Niccolò Massazza e Iacopo Bedogni) insieme allo scrittore italiano Giorgio Vasta e il film è prodotto da Eolo Film Productions, in collaborazione con Alción e Rai Cinema, e promosso e distribuito da Fandango.

Arsa: i temi del film

Il titolo del film Arsa è anche il nome della protagonista femminile, che ha perso il padre ed ha elaborato il lutto rifugiandosi nell'immaginazione e nella creatività. L'altro personaggio principale si chiama Andrea e a sua volta deve affrontare una perdita, più recente e quindi più dolorosa e ancora inaccettabile.

Altro tema importante di Arsa è la società contemporanea e il suo crescente consumismo. Al contrario della maggior parte delle persone, Arsa ha scelto di vivere su un'isola e di trasformare in qualcosa di bello e creativo gli scarti che il mare restituisce. Come scrivono i due registi, "questo atto di recupero e trasformazione è un gesto di resistenza, un modo per indagare la vita in uno spazio e tempo altro, nell'imperfetto e nel dimenticato".

Le atmosfere di Arsa sono spesso oniriche, perché il confine tra sogno e realtà è labile ed evanescente, come risulta evidente nella clip in anteprima esclusiva che oggi vi facciamo vedere. Accompagnata dalla voce fuori campo della protagonista femminile, ci porta in fondo al mare e nello stesso tempo nell'anima del padre di Arsa e dei suoi incubi pieni di mostri.

Arsa è ambientato a Stromboli, luogo magnifico in cui è stato piuttosto complesso girare. L'isola non è semplicemente uno sfondo ma un altro personaggio del film, "che respira e si evolve insieme ai protagonisti, modellando le loro emozioni e le loro sfide. L'isola e la sua natura "sono un riflesso di Arsa stessa: un luogo dove l'introspezione può germogliare".

Arsa: cast, trama e una clip in anteprima esclusiva

Arsa vede il debutto sul grande schermo di Gala Zohar Martinucci, affiancata da Jacopo Olmo Antinori, Lino Musella e Tommaso Ragno. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Attraverso le lenti di un binocolo, Arsa guarda la vita dell'isola che scorre nella sua normalità. Arsa vive nel lutto del padre, artista costretto dalle vicissitudini della realtà e da un cinico datore di lavoro a creare statue "belle per finta", piegandosi alle necessità del consumismo. Da lui, e dal conflitto interiore che in lui vive, Arsa assorbe la bellezza dei mostri e il potere delle favole. La ragazza, ereditando il suo sguardo sul mondo, crea piccole sculture nel suo laboratorio-silos con i tanti reperti di archeoplastica che raccoglie sulla costa. Finché un giorno non sbarca sull'isola Andrea e sconvolge il suo mondo.

Chiudiamo in bellezza con la clip in anteprima esclusiva di Arsa, un personaggio bellissimo che ci ricorda che "tutti noi siamo isole nella corrente".