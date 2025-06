Arnold Schwarzenegger svela il film che gli ha fruttato più soldi: no, non è Terminator!

News Cinema

Intervistato al Watch What Happens Live, Arnold Schwarzenegger ha raccontato quale sia stato il film più remunerativo della sua carriera: pensando a successi storici come Terminator, si andrebbe in quella direzione. Invece il colpo grosso è stato un altro. Indovinate?

Con la carriera di Arnold Schwarzenegger, da poco su Netflix con la seconda stagione di Fubar, si ci si aspetterebbe che le occasioni di guadagno siano state moltissime: è certamente così, però c'è stato in particolare un film-scommessa che Schwarzy celebra come il più remunerativo della sua filmografia. Intervistato da Andy Cohen durante Watch What Happens Live, smentisce che si tratti di Terminator. Conti alla mano, è I gemelli con Danny DeVito, suo esordio nella commedia, a detenere il record. Per un preciso motivo produttivo. Leggi anche Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone: i veri (e assurdi) motivi dei litigi e come hanno fatto pace

I gemelli è il film che ha fatto incassare più soldi ad Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, come aveva fatto già alla morte del regista Ivan Reitman, ha riassunto quale scommessa fosse per lui accettare I gemelli (1988), confrontandosi sullo schermo con Danny DeVito, in un contesto comico al quale non era abituato. Già davanti al figlio Patrick Schwarzenegger, nel format di Variety "Actors on Actors", aveva sottolineato "Dicevano: ma siete pazzi? Più la gente vede questo tizio che uccide gente sullo schermo, più soldi facciamo. Perché cambiare la formula? Così si diceva di me, finché non arrivarono Ivan Reitman e Danny DeVito".

Cosa accadde? Per riuscire a sbloccare il film che veniva ritenuto rischioso, lui e DeVito trovarono una soluzione drastica: "Se avessimo rinunciato alla paga, avremmo potuto mantenere il budget sui 16.500.000 dollari. Trovammo un accordo per prendere il 40% degli introiti. Si rivelò il miglior accordo che avessimo mai firmato in vita nostra!" Il contratto di Schwarzy e Danny assicurava loro percentuali anche sull'home video... e fu un vero colpaccio, perché il film esplose al cinema con 216 milioni di dollari raccolti nel mondo, rimanendo popolarissimo in VHS: "I gemelli è il numero uno per me. Fu fantastico, dopo passavamo direttamente in banca a ritirare! [...] Feci più di 40 milioni di dollari, ci ho guadagnato più che con ogni altro film che abbia mai girato." Onde prevenire accuse di cinismo, ricordiamo che il sequel Triplets, dove Arnold e Danny avrebbero scoperto di avere un terzo fratello interpretato da Eddie Murphy, è stato cancellato dopo la morte improvvisa di Ivan Reitman: soldi a parte, nessuno se l'è sentita di proseguire senza il "gemello nascosto" Ivan.

Ricordiamo che questo tipo di scommessa, usato da cast o autori quando credono molto in un progetto su cui i finanziatori hanno remore di contenuto o budget esorbitante, si è verificata in altre circostanze: Steven Spielberg per contenere il costosissimo Jurassic Park (1993) chiese il minimo della paga, "accontentandosi" di una percentuale sugli incassi. Inutile dire che in questo modo portò a casa molto più denaro! Allo stesso tempo, realizzò Schindler's List gratis: teneva talmente tanto al messaggio, che gli sarebbe sembrato di "prendere denaro macchiato di sangue".