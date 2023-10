Arnold Schwarzenegger racconta che John Milius lo costrinse a mordere un avvoltoio morto sul set di Conan il Barbaro

News Cinema

Nel suo nuovo libro di memorie motivazionale, Arnold Schwarzenegger racconta le torture che John Milius lo costrinse a sopportare per interpretare Conan il Barbaro e il risultato è esilarante.

Come sa chi lo segue sui social, mr. Muscolo Arnold Schwarzenegger, attore amatissimo, è diventato una specie di guru motivazionale per i suoi seguaci. In questa linea ha appena pubblicato il suo nuovo libro di self-help autobiografico, intitolato "Be Useful: Seven Tools for Life", ovvero "renditi utili: sette strumenti per la vita" (chissà perché proprio sette). Nel libro, comunque, racconta le follie che è stato costretto a fare sul set di Conan il barbaro, l'heroic fantasy prodotto diretto da John Milius, in cui l'attore e culturista austriaco nel 1982 interpretava il guerriero cimmero inventato da Robert E. Howard.

Schwarzenegger racconta cosa Milius lo costrinse a fare sul set di Conan il barbaro

Senza tanti giri di parole, Schwarzenegger scrive che John Milius lo costrinse a fare “terrible shit” durante le riprese di Conan il Barbaro, alcune delle quali indubbiamente necessarie per il ruolo, altre forse... meno: "Ho imparato a cavalcare cavalli, cammelli e elefanti, a buttarmi da grandi rocce, ad arrampicarmi e dondolare sulle liane, a cadere da una certa altezza. In pratica ho frequentato un'altra scuola professionale, quella per aspiranti attori". "E poi, oltre a quello" - continua l'attore - "Milius mi ha fatto fare un sacco di cose terribili: ho strisciato tra le rocce, ciak dopo ciak, finché non mi sono sanguinati gli avambracci, sono fuggito da cani feroci che sono riusciti a prendermi e mi hanno trascinato in un cespuglio di rovi, ho morso un vero avvoltoio morto, dopo di che ad ogni ciak dovevo sciacquarmi la bocca con l'alcol (la Protezione Animali ci sarebbe andata a nozze!). In uno dei primi giorni di riprese, mi feci uno squarcio sulla schiena che richiese 40 punti".

Nonostante questo, però, nel 1984 Schwarzenegger tornò nel sequel del film, forse perché quel film era diretto da Richard Fleischer e non da Milius. Forse sul set del primo l'attore aveva rischiato davvero la vita, ma anche James Cameron per Terminator gli chiese sacrifici non indifferenti: "Per diventare una macchina sono stato bendato finché non sono riuscito a fare tutte le acrobazie con l'arma con gli occhi chiusi, e a sparare tanti colpi a bruciapelo senza mai sbattere le palpebre. In Terminator 2 dovetti aprire e chiudere il fucile così tante volte che mi sanguinarono le nocche, per un'azione che sullo schermo durava 2 secondi. Ma non mi sono lamentato". Se tanto ci dà tanto, questo libro sarà una lettura istruttiva e divertente, sperando che venga pubblicato anche in Italia,