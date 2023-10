Arnold Schwarzenegger: "Presi lezioni per correggere il mio accento... avrei dovuto chiedere il rimborso"

News Cinema

Il 76enne Arnold Schwarzenegger continua a mantenersi in forma, per quanto possibile, andando in palestra per tenere attiva la muscolatura. Uno come lui che ha avuto tre carriere di primissimo piano in tre ambiti distanti (ma solo fino a un certo punto) tra loro, sa bene che corpo e spirito vanno di pari passo. Non si può pensare di essere in smagliante forma fisica senza una salute mentale di ferro, che deve essere ugualmente coltivata e necessità di costante manutenzione. L'ex bodybuilder, ex star del cinema ed ex governatore della California, in questa fase della terza età si dedica maggiormente a dispensare perle di saggezza, tanto agli eventi ai quali partecipa quanto nelle interviste virtuali che concede.

Arnold Schwarzenegger: "Solo attraverso il dolore possiamo davvero crescere"

Se avete avuto l'ardire di vedere un film con Schwarzy in lingua originale, saprete che il suo forte accento austriaco non è mai passato inosservato. Anzi. Eppure, lui non si è certo fermato di fronte a ostacoli che per chiunque erano insormontabili, come diventare una grande star del cinema tra gli anni 70 e 80 nonostante tutte le probabilità fossero contro di lui. Schwarzenegger è stato intervistato dall'imprenditore e scrittore americano Tim Ferries e in uno dei brillanti passaggi della loro conversazione, Arnold ha detto le seguenti parole:

Non c'è posto migliore della palestra per imparare, perché è qui che inizia la vera sfida. Se non fai gli esercizi e non continui finché non ti brucia, finché non ti fa male, non potrai crescere. E allora capisci il messaggio che soltanto attraverso il dolore puoi riuscire a crescere. Solo con il dolore, la scomodità e la miseria puoi pensare di crescere, anche come persona. Non soltanto fisicamente e in relazione ai muscoli. Attraverso il comfort, nessuno potrà mai crescere.

Parlando di sé e della sua carriera, Arnold Schwarzenegger ha ricordato la determinazione dei primi anni a Hollywood:

A me non interessavano i ruoli secondari da caratterista, io volevo essere come Steve Reeves o Reg Park che erano le star dei film di Ercole. O come Clint Eastwood che era la star di Per un pugno di dollari. Questo è ciò che volevo. Volevo essere come loro che erano star di primo piano ed è così che vedevo me stesso. Mi diceva, questa è una scala su cui è molto difficile salire e io dicevo, bè allora costruirò la mia scala. Me la sono costruita e poi sapevo precisamente come arrivare in cima. Mi sono preso cinque ora per imparare il bodybuilding, cinque ore ogni giorno in cui mi sono spaccato il culo allenandomi, allenandomi e allenandomi. Poi mi sono detto, prenderò altre cinque ore per imparare l'inglese, per imparare a recitare, a parlare in pubblico, per prendere nel rimuovere il mio accento... ecco, per quelle dovrei chiedere i soldi indietro.