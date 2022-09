Armor Wars con Don Cheadle diventa un film Marvel, War Machine è il mattatore!

News Cinema

A sorpresa, la Marvel / Disney ha deciso di trasformare la serie Armor Wars destinata a Disney+, interpretata da Don Cheadle alias War Machine, in un unico lungometraggio per il cinema.

Promozione in vista per War Machine, il personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Don Cheadle: la sua serie Armor Wars, prevista in streaming su Disney+, stando a Hollywood Reporter ha subito una metamorfosi e si sta trasformando in un film per il cinema. Un piccolo felice colpo di scena per questo progetto, segno che i Marvel Studios credono molto nella direzione che sta prendendo. Leggi anche Blade perde il suo regista, film rimandato? Corsa contro il tempo per la Marvel

Armor Wars, da Disney+ alla sala, diventa un film