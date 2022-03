Argylle: Henry Cavill e Dua Lipa ballano un lento nella prima foto del thriller spionistico

News Cinema

E’ stata diffusa la prima foto di scena di Argylle, un thriller targato Apple, diretto da Matthew Vaughn e con protagonisti Dua Lipa e Henry Cavill. L'attore interpreta una spia smemorina e l'uscita è prevista per la seconda parte del 2022.

E’ arrivata la prima immagine di Henry Cavill e Dua Lipa nel thriller spionistico Argylle, un film tratto dall'omonimo libro di Ellie Conway che uscirà quasi in contemporanea con il film, che debutterà su Apple probabilmente nella seconda parte del 2022.

Argylle porta la firma di un ottimo regista, Matthew Vaughn, a cui dobbiamo i tre Kingsman, The Pusher e Kick-Ass. Le riprese di sono cominciate nel 2021 in varie parti del continente europeo e il film sarà il primo capitolo di una trilogia. La sceneggiatura è di Jason Fuchs, a cui dobbiamo per esempio Wonder Woman.

La trama e il cast di Argylle

La storia che racconta Argylle è piuttosto intrigante. Protagonista della vicenda è infatti una bravissima spia che, a causa di un’amnesia, comincia a credere di essere un talentuoso scrittore specializzato in romanzi spionistici. Di più non sappiamo, ma, dato il genere di appartenenza del film, è probabile che la tensione sarà altissima. E comunque già ci basta la presenza di Henry Cavill, alias il Superman de L'Uomo d'Acciaio e Justice League nonché lo Sherlock Holmes di Enola Holmes. Nel film recitano anche la cantante Dua Lipa (come già detto), qui al suo primo ruolo cinematografico significativo, e poi una serie di illustri attori come Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, Rob Delaney, John Cena e Samuel L. Jackson.

La foto di Henry Cavill e Dua Lipa

E veniamo alla stilosa foto dei due superbelli Henry Cavill e della cantante vincitrice di 3 Emmy Dua Lipa. Sono l'uno nelle braccia dell’altra e stanno ballando. Sembra ci sia del tenero fra loro e potrebbero trovarsi in un bar o in un ristorante. Entrambi sono eleganti, e se Cavill indossa una giacca di velluto verde, Dua Lipa ha un vestito scintillante color oro e le unghie laccate di rosso.