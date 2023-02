Ant-Man e lo scherzo telefonico: Paul Rudd ci casca, la prova nel video

News Cinema

Ospite in radio alla BBC per promuovere Ant-Man and the Wasp Quantumania, Paul Rudd è cascato nello scherzo telefonico di una collega... e ha portato a casa un rimprovero amichevole.

Nel turbinio della promozione di un film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, persino a una star come Paul Rudd può capitare di cadere vittima di uno scherzo, ed è tanto più facile quanto più l'autrice dello scherzo è una vecchia amica che si diverte a incastrarti. Paul era ospite in Inghilterra del programma radiofonico Radio 1 Breakfast su BBC Radio 1, condotto da Greg James, e a un certo punto un'ascoltatrice ha chiamato...

Paul Rudd dimentica Ant-Man and the Wasp Quantumania per colpa di Olivia Colman

Con Ant-Man and the Wasp Quantumania sbarcato nei cinema, Paul Rudd era abbastanza stonato da cascare in uno scherzo ordito dalla sua vecchia amica Olivia Colman e dal presentatore di Radio 1 Breakfast sulla BBC, Greg James (su richiesta dell'attrice premio Oscar per La favorita e l'anno scorso nominata per La figlia oscura). Lo scherzo telefonico è stato anche un buon modo per sapere che Rudd e Colman sono amici da oltre vent'anni: scavando nella biografia di Paul, si scopre infatti che, pur essendo nato in America, è figlio di genitori londinesi, di lì il legame col Vecchio Continente.

Olivia ha chiamato fingendosi una fan di Paul, decisa a porre un quesito al suo beniamino: cosa farebbe se sapesse che in città è arrivato un suo amico da oltre vent'anni, ma non è andato a trovarlo e addirittura ha preferito fare l'ospite in una trasmissione radiofonica? Dopo l'iniziale imbarazzo, Rudd ha capito la trappola e ha risposto: "La prenderei benissimo! Io do a tutti il beneficio del dubbio!" Quando Olivia getta la maschera, Paul alza le mani: "È proprio vero che sai fare qualsiasi accento!" Olivia racconta poi che si conobbero oltre vent'anni fa, quando Rudd era andato a Londra per recitare in teatro in una commedia dove c'era anche lei, e l'aveva ospitato a casa ("sul pavimento di un appartamento schifoso").

Il conduttore Greg James, complice dello scherzo, ha condiviso inoltre il messaggio con cui Olivia gli ha proposto la cosa: "Ti va di fargli uno scherzo? È un'idea buttata lì, non so bene come farla. Ovviamente puoi mandarmi a fare in culo, io c'ho provato. Sento la trasmissione ogni giorno, baci".