Ant-Man and the Wasp Quantumania primo al boxoffice italiano del weekend, lo segue Tramite amicizia

Ant-Man and the Wasp Quantumania ha vittoria facile al botteghino italiano del weekend, ma Tramite amicizia di e con Alessandro Siani difende una seconda posizione per le produzioni nostrane.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, non ha prevedibilmente avuto problemi a conquistare la vetta del boxoffice italiano del weekend: in cinque giorni ha racimolato 3.032.000 euro (nello specifico 2.400.000 da giovedì), non all'altezza comunque dei 4.141.000 di Black Panther: Wakanda Forever qualche mese fa. Nessun problema, perché il responso del botteghino americano è rientrato nelle aspettative, con 118 milioni di dollari, e il cinecomic nel mondo viaggia perciò già con 357.300.000 dollari.

Un secondo posto italiano è mantenuto dall'esordio di Tramite amicizia, una commedia di e con Alessandro Siani, qui amico "a noleggio" che per la prima volta si ritrova a dover svolgere la sua strana professione con il proprietario di una ditta che, in preda allo sconforto, vuole mollare tutto: i suoi servigi sono richiesti dai suoi parenti, impiegati della ditta stessa! Il debutto è da 1.382.200 euro in sei giorni (985.400 nel weekend).

Entra in terza posizione lo scontroso Tom Hanks protagonista di Non così vicino, remake di un film tedesco basato sullo stesso romanzo: un vedovo è noto nel quartiere per la sua rigidità, ma l'arrivo di nuovi vicini di casa gli cambierà la sua disillusa visione del mondo. L'incasso italiano è di 432.600 euro (nel mondo siamo a 99.300.000 dollari, per un budget di una cinquantina).