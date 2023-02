Ant-Man and the Wasp Quantumania: Jonathan Majors alias Kang: "Senza mezze misure"

News Cinema

Nella conferenza stampa per Ant-Man 3, in sala dal 15 febbraio, Jonathan Majors, interprete del supervillain Kang, ha raccontato come vede il personaggio e come ha affrontato questo ruolo... multiplo!

Nell'attesa ormai breve per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, al cinema dal 15 febbraio, leggiamo cos'ha avuto modo di dirci Jonathan Majors sulla sua interpretazione del supercattivo Kang: una presenza letteralmente multiforme, cucita sul concetto di multiverso che apre la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe proprio con Ant-Man 3. Se la vedrà non solo con Scott Lang alias Paul Rudd, ma anche con l'intera sua famiglia... Leggi anche Ant-Man 3, Cassie la figlia ideale di Scott? Kathryn Newton: "Volevo essere una supereroina Marvel!"

Ant-Man 3, Jonathan Majors e Kang, una sfida ben accolta dal fandom Marvel